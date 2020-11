»Lance var udsat for et karaktermord. Den kollektive dæmonisering er nem at skabe, men umulig at fjerne igen. Det er svært at lide under, for der har været enormt meget hykleri.«

Efter sin cykelkarriere er Lance Armstrong ofte blevet beskrevet som en af sportshistoriens allerstørste skurke, efter han angiveligt har stået i spidsen for et af historiens mest omfattende dopingprogrammer.

Men den historie er hans tidligere sportsdirektør Johan Bruyneel godt og grundigt træt af at høre. Det fortæller han i et interview med Eurosport.

Bruyneel har selv fået en livslang karantæne fra cykelsporten grundet sin involvering i dopingprogrammet, og han erkender fuldt og fast at have været en del af det. Men det er hykleriet, som han ikke kan klare.

Lance Armstrong og Johan Bruyneel ombord på et fly efter niende etape af Tour de France i 2005. Arkivfoto. Foto: PASCAL RONDEAU

»Lance gjorde ikke mere end andre. Jeg vil faktisk sige, at han gjorde mindre i forhold til nogle af de ryttere, som blev taget som en del af Operación Puerto med Dr. Fuentes. Ryttere som Iban Mayo, Ivan Basso, Jan Ullrich og Tyler Hamilton,« siger Johan Bruyneel, der forklarer, at han stadig er i kontakt med Lance Armstrong nærmest dagligt, da de to laver podcast sammen.

Bruyneel tror ikke på, at han nogensinde bliver en del af cykelsporten igen, selv om han var en af sportens mest fremtrædende figurer i 90'erne og 00'erne. Det er sådan set heller ikke det, han beder om.

Han og Armstrong vil bare gerne accepteres igen, forklarer han. Han er træt af cykeltoppens hykleri og har også tidligere skudt med skarpt: Hvorfor må Bjarne Riis for eksempel vende tilbage til cykelsportens højeste niveau, World Touren, når han ikke selv må?

»Jeg er blevet trukket rundt i mudderet, jeg har modtaget frygtelige og barbariske beskeder, ting som jeg ikke engang kan gentage her. Det var virkelig hårdt. Jeg måtte søge psykologhjælp for at komme ovenpå igen. Det samme gælder Lance. Ingen kan forestille sig, hvad vi har været udsat for. Vi har betalt en høj pris. Mit ægteskab gik i stykker. Den dag i dag er det stadig hårdt. Det har virkelig været tungt.«

Johan Bruyneel var sportsdirektør på US Postal under alle Lance Armstrongs Tour de France-sejre fra 1999 til 2005. Titlerne blev sidenhen fratrukket.