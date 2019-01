Mattias Skjelmose Jensen forstår ikke, hvordan et præstationsfremmende stof er havnet i hans krop.

Den danske cykelrytter Mattias Skjelmose Jensen afviser, at han nogensinde skulle have forsøgt at snyde.

Tirsdag kom det frem, at den 18-årige landsholdsrytter er blevet idømt ti måneders karantæne af Den Internationale Cykelunion (UCI) for brud på antidopingreglerne.

26. maj sidste år viste en dopingprøve spor af stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel.

- Jeg har aldrig, aldrig i mit liv indtaget ulovlige stoffer. Jeg drikker nærmest aldrig alkohol, skriver Mattias Skjelmose Jensen til Jyllands-Posten, der afslørede sagen.

- Vi ved stadig ikke præcis, hvor stoffet er kommet fra, men vi er sikre på, det stammer fra et af de kosttilskud, jeg har brugt, selvom jeg altid har tjekket varedeklarationer på alt, jeg har spist og drukket, skriver han.

Den unge cykelrytter forklarer, at han finder UCI-dommen hård, men at han samtidig accepterer den, da han føler, at han bærer skylden for, at der er fundet ulovlige stoffer i hans krop.

26. maj sidste år vandt Mattias Skjelmose Jensen først en enkeltstart i Tour de Pays de Vaud, mens han samme dag også blev nummer 22 i en normal landevejsetape.

Han endte med at vinde det schweiziske etapeløb sammenlagt.

Ifølge UCI fik rytteren selv sat karantænen i gang 7. juli 2018. Den varer derfor frem til 6. maj i år, ifølge en mail fra UCI, som B.T. har modtaget.

/ritzau/