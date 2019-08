Mange havde peget på ham som en af de kommende stjerner i cykelsporten, da han brød igennem i starten af dette år årti med en sejr i Criterium du Dauphiné.

Sådan blev det aldrig for slovenske Janez Brajkovic. Og i starten af 2019 var krisen total.

Her blev sloveneren idømt 10 måneders karantæne af UCI efter en positiv dopingprøve, som han dengang hævdede var fra et forurenet kosttilskud.

Nu tager Janez Brajkovic bladet fra munden og forklarer om store, personlige problemer, der giver et bud på, hvorfor han endte med en dopingdom.

Janez Brajkovic er stadig aktiv rytter. I 2017 kørte han for Bahrain-Merida, mens han tidligere har kørt for Astana, Radioshack og Discovery Channel. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Janez Brajkovic er stadig aktiv rytter. I 2017 kørte han for Bahrain-Merida, mens han tidligere har kørt for Astana, Radioshack og Discovery Channel. Foto: PHILIPPE LOPEZ

På sin personlige blog forklarer Janez Brajkovic, at han i længere perioder af sin karriere har kæmpet med spiseforstyrrelsen bulimi.

Det fandt blandt andet sted på det tidspunkt, hvor han afleverede sin positive dopingprøve.

'Hele årsagen til, at jeg tog det kosttilskud var, at det var det eneste, jeg kunne holde i mig. I den periode gik der ikke en dag, hvor jeg ikke græd før, jeg skulle cykle. Jeg var desperat, og det hele var sort. Det, jeg elsker, som jeg har dedikeret hele mit liv til, var ved at blive taget fra mig.'

'Jeg vidste, jeg måtte give min krop noget for at fungere. Og det var kosttilskuddet med havre. animalsk protein, naturlige smage - og desværre methylhexanamin,' skriver Janez Brajkovic.

Han beskriver spiseforstyrrelser som en markant tendens i cykelsporten. At alle typer i feltet - fra hjælperyttere til etapeløbsvindere - døjer med det.

Dopingkarantænen kalder Brajkovic for en velsignelse. Han har fået hjælp og føler sig som en stærkere rytter, end han har gjort de sidste syv år.

Og nu vil han kæmpe for at bryde tabuet om spiseforstyrrelse i cykling, da han undrer sig over, hvordan ryttere, der kører videre efter styrt, er helte, mens ryttere, der har mentale udfordringer eller lignende, 'er svage', som han skriver.

'Nu har jeg afsløret mig selv, og selv nu, mens jeg skriver det her, får jeg tårer i øjnene. Det burde ikke være sådan her. Det kan løses. Jeg er ikke det rette til at hjælpe, men at tale med nogen, der har været igennem det, vil hjælpe enormt meget. Byrden, der falder fra dit bryst, er helt ubeskrivelig,' skriver Janez Brajkovic.