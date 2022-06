Lyt til artiklen

Michael Valgrens hofte er gået af led, og han har pådraget sig et bækkenbrud under et styrt søndag.

Det oplyser cykelholdet EF Education–EasyPost på Twitter.

Derudover har han måske også beskadiget sit knæ. Den danske cykelrytter overflyttes til et hospital i Monaco, hvor han vil blive opereret i næste uge, lyder det videre.

'Vær med til at ønske Michael god bedring,' skriver holdet.

På Instagram reagerer Valgren selv.

'Corona for to uger siden og nu et stort styrt. Det var min egen skyld, og jeg er ked af at tage risikoen, men jeg ville gerne vise mig frem inden Tour efter min corona og gik lidt over grænsen på nedkørslen. Heldigvis tog jeg ingen med mig. Jeg vil bare sige tak for jeres venlige beskeder. Det betyder meget,' skriver han.

Danske Valgren var søndag involveret i et voldsomt styrt på 4. etape af løbet Route d’Occitanie i Frankrig.

Styrtet skete på etapens indledning, der foregik på en nedkørsel.

Her gik det helt galt for danskeren, der røg ned af en skrænt. Det blev opdaget af Taj Jones fra Israel-Premier Tech, der var med til at gøre løbslægerne opmærksom på, at Valgren var røget ned. Styrtet blev ikke fanget af tv-kameraerne.

Holdets sportsdirektør Matti Breschel fortalte tidligere til TV 2, at en forskel på få meter reddede Valgren fra at ryge endnu længere ned potentielt. Helt præcist kunne han være faldet 100 meter længere ned, lød vurderingen, men heldigvis for danskeren blev det ikke tilfældet.

Det voldsomme styrt betyder desuden, at Valgren endegyldigt er ude af Tour de France, der starter i København 1. juli.