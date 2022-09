Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De blev ved med at banke på hoteldøren. Og til sidst fik cykelstjernen Mathieu van der Poel nok.

»Han ventede på, at pigerne ville banke på hans dør igen, og så jagtede han dem ind på deres hotelværelse.«

Sådan lyder det i et dokument fra retten, som det australske medie News har fået i kølvandet på sagen, der chokerede cykelverdenen under weekendens VM.

Her blev den hollandske cykelstjerne taget med på politistationen efter en episode med to teenagepiger på 13 og 14 år.

Historien lød, at de havde larmet, og da han gentagne gange havde bedt dem stoppe, gjorde han det på en 'ikke så pæn måde', hvor han skulle have taget fat i den enes arm, så hun kom til skade.

Noget han dog nægtede, men mandag blev han straffet med en bøde på cirka 7.500 kroner for episoden – en dom, han har anket, og efterfølgende er flere detaljer så kommet frem.

Af papirerne fra retten fremgår det, at de to teenagepiger flere gange bankede på cykelstjernens dør sent om aftenen for så efterfølgende at stikke af. Og til sidst fik han nok og stod klar.

»Van der Poel jagtede de to piger, hvilket fik en af dem til at gemme sig i et hjørne og dække sit ansigt. Cykelrytteren løb hen til hende, tog fat i begge hendes arme, som han klemte, mens han skubbede hende op mod en væg, imens han råbte af hende. Det gjorde, hun fik et mindre brændemærke på højre albue og et rødt mærke på venstre arm.«

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Den anden pige forsøgte at løbe væk fra værelset, hvilket fik cykelstjernen til at 'skubbe hende op imod en væg med begge hænder,' lyder det i dokumenterne.

»Pigen faldt, og den anklagede forlod værelset og gik tilbage til sit hotelværelse.«

Hotelpersonalet kontaktede herefter politiet, der tog Mathieu van der Poel med. På stationen indrømmede han, at han fulgte efter pigerne og råbte ad dem.

Han forklarede til politiet, at han var 'ekstremt frustreret' over, at de to piger blev ved med at banke på døren, selvom hans kæreste gentagne gange havde bedt dem stoppe.

Han skulle også have fortalt politiet, at han på trods af sin frustration handlede forkert. Noget, dommeren også lagde vægt på i sin afgørelse mandag. Her lød det, at han skulle have kontaktet personalet fremfor at handle selv.

»Mange af os havde gjort det samme. Han var under pres for at præstere. Alle laver fejl,« lød det fra cykelstjernens advokat, Michael Bowe, der har anket dommen.

Mathieu van der Poel deltog i landevejsløbet ved VM, men udgik efter blot 30 kilometers kørsel, da dramaet havde tæret på ham både i forhold til energi og det mentale aspekt.

Han var først kommet hjem i seng klokken 4 om morgenen og nåede dermed blot omkring tre timers søvn, inden han skulle op.