2024-sæsonen bliver den sidste for den colombianske cykelrytter Rigoberto Urán.

Det skriver hans hold, EF, på sin hjemmeside.

- Som cykelrytter mener jeg, at tiden er kommet til at sige, at vi har nået enden. Det har taget mig lang tid at komme til denne beslutning, og det er noget, jeg har tænkt længe over, siger colombianeren.

- Beslutningen er skræmmende. Cykling har givet mig alt i mit liv. I næsten 23 år har mit mål været at stå op, spise morgenmad og køre på cykel.

37-årige Urán har i alt vunder 14 professionelle sejre.

I 2017 blev han samlet nummer to i Tour de France, ligesom han to gange er blevet nummer to i den italienske grand tour, Giro d'Italia.

Han har vundet etaper i alle tre grand tours. To i Tour de France og to i Giro d'Italia i 2013 og 2014, mens han i 2022 vandt en etape i Vuelta a España.

Derudover blev det i 2012 til OL-sølv i landevejsløbet i London bagved kasakhiske Alexander Vinokourov.

Urán har de seneste ni år været på EF-holdet og kørte inden for blandt andre Quick-Step og det daværende Team Sky-mandskab.

/ritzau/