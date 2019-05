Caleb Ewan forlader Giro d'Italia efter to etapesejre for at forberede sig til Tour de France.

Onsdag eftermiddag nappede australieren Caleb Ewan sin anden etapesejr i årets Giro d'Italia, og det blev også hans sidste aktion i løbet.

Efter etapen meddelte hans hold, Lotto-Soudal, at han udgår af løbet, dagen før det går løs i bjergene i Italien.

Sprinteren rejser hjem for at forberede sig til sommerens Tour de France, lyder det.

- Jeg er glad for, at jeg kom til Giroen, da de lange og sommetider udfordrende etaper har gjort mig godt rent konditionsmæssigt.

- Jeg rejser hjem med en god følelse. Jeg kom til Giroen med ønsket om at vinde en enkelt etape. At vinde to er mere, end jeg forventede, så jeg er meget tilfreds, siger Caleb Ewan ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mens de første 11 etaper har budt på mange mulige massespurter, så er det af de resterende kun 18. etape, der lægger op til en afgørelse blandt sprinterne.

- Jeg mener, at det giver god mening for sprinterne at forlade Giroen tidligt, siger Ewan.

/ritzau/