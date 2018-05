Fernando Gaviria tager sejren på sidste etape af Tour of California. Egan Bernal vinder løbet samlet.

Sacramento. Fernando Gaviria (Quick Step) spurtede sig til sejr på syvende og sidste etape af Tour of California, der lørdag aften sluttede på en rundstrækning i delstatshovedstaden Sacramento.

Dermed snuppede colombianeren sin tredje sejr i løbet.

Landsmanden Egan Bernal (Team Sky) kørte sig sikkert i mål med feltet og sikrede sig løbets samlede sejr foran den amerikanske BMC-rytter Tejay van Garderen på andenpladsen og colombianske Daniel Martínez fra EF-Drapac på tredjepladsen.

Søndagens sidste etape var på 143 flade kilometer, og derfor var det ventet, at etapen ville slutte i en massespurt.

Allerede tidligt i løbet lykkedes det for fire ryttere at stikke af fra feltet. Blandt dem var danske Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon).

Da udbryderne fik et forspring på to minutter, tog sprinterholdene styringen i feltet, og fik hentet udbryderne, da rytterne kørte ud på sidste omgang.

Der blev sat et rasende tempo i massespurten, og der skulle et målfoto til at afgøre, at Gaviria tog sin tredje etapesejr foran Max Walscheid (Team Sunweb). Caleb Ewan (Mitchelton) kom ind som nummer tre.

Kasper Asgreen (Quick Step) blev bedste dansker på 20.-pladsen og sluttede samlet som bedste dansker på en 33.-plads. Mikkel Bjerg blev kåret til dagens mest angrebsivrige rytter.

/ritzau/