Middelfart bliver start- og målby for DM i landevejscykling. Løbene skal efter planen afvikles i august.

2020-udgaven af DM i landevejscykling er tilsyneladende reddet. Den danske elite skal køre om hæder, prestige og dannebrogstrøje på Fyn 22. og 23. august.

Det fremgår af en revideret sæsonkalender, som Danmarks Cykle Union (DCU) har offentliggjort.

Mesterskaberne skulle ellers have været afviklet i Give i juni, men som følge af coronakrisen er arrangementet flyttet til 2021.

DCU har siden arbejdet på at finde en ny arrangør for at undgå en aflysning. Nu er det altså lykkedes at nå frem til en løsning, der sender DM for for både damer og herrer til Fyn.

Formand for Cykling Odense Claus Rasmussen bekræfter over for TV2 Fyn, at der er en aftale på plads.

- Det er virkelig fedt, at DM i cykling kommer til Fyn. Nu ser vi bare frem til en masse dage med planlægning, siger Claus Rasmussen.

DM-løbet kommer til at erstatte det traditionsrige Fyen Rundt, der ikke bliver afviklet i år.

Løbene er placeret på den termin, som Den Internationale Cykelunion (UCI) har afsat i kalenderen til at afvikle nationale mesterskaber.

Det betyder, at der ikke er placeret andre store løb i samme weekend, så hele den danske elite i princippet vil have mulighed for at stille op.

Det er dog fortsat usikkert, om det bliver tilladt at lukke tilskuere ind langs ruten. Derfor arbejder DCU med en nødplan, der flytter DM til 5.-6. september.

- Vi håber virkelig, at det kan afholdes i august, men alt afhænger af forsamlingsforbuddet.

- Vi kan jo også risikere, at der ikke må være tilskuere, og det kan være en svær opgave at løse på landevejen, hvor vi jo ikke kan forhindre folk i at møde op, siger Claus Rasmussen.

DM-ruten får start og mål i Middelfart.

/ritzau/