»Intentionen er at nå Milano, koste hvad det vil. Selvfølgelig uden at tilsidesætte sundhedssikkerheden eller andre store problemer.«

Så stålfast er meldingen fra løbsdirektøren for Giro d'Italia. Mauro Vegni, om hans kære løb, der tirsdag blev rystet af et massivt corona-jordskælv og efter planen slutter i Milano 25. oktober.

Det siger han til Rai Sport ifølge La Flamme Rouge.

Hele Mitchelton-Scott-holdet har trukket sig fra Giroen, da fire stabsmedlemmer afleverede positive coronatests, men det australske mandskab er langtfra det eneste, der er inficereret med den verdensomspændende virus.

Mauro Vegni og cykelrytteren Peter Sagan til præsentation af 2020-udgaven af Giro d'Italia i oktober 2019. Foto: Marco Bertorello Vis mere Mauro Vegni og cykelrytteren Peter Sagan til præsentation af 2020-udgaven af Giro d'Italia i oktober 2019. Foto: Marco Bertorello

Kort efter valgte hollandske Jumbo-Visma ikke at stille til start ved dagens etape, efter holdets stjerne Steven Kruijswijk er blevet testet positiv.

Samtidig er Sunwebs Michael Matthews også udgået af løbet, da han er smittet, og to stabsmedlemmer fra henholdsvis Team Ineos og AG2R La Mondiale er sendt hjem.

Men indtil videre fortsætter de hold i løbet.

Oprindeligt var planen, at ryttere og resten af løbsboblen skulle testes på løbets hviledage, men spredningen af virussen har gjort, at løbsdirektøren nu varsler nye tiltag.

»På næste hviledag laver vi endnu en PCR-test, og alle hold med et positivt tilfælde bliver testet indtil den dag,« forklarer Mauro Vegni.

Han lægger da heller ikke skjul på, at han ikke er helt tryg ved den alarmerende udvikling.

»Vi er selvfølgelig bekymrede for, at der kan være andre tilfælde på holdene, der har haft en positiv test. Derfor vil vi foretage yderligere tests på hold, der har haft problemer ud over den protokol, som Den Internationale Cykelunion, har lavet. Mere end det er umuligt,« siger Mauro Vegni.

Tirsdag kørte feltet ud på 10. etape af Giro d'Italia, men det blev altså uden rytterne fra Mitchelton-Scott og Jumbo-Visma.