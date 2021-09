»Det er tragisk. Vi mangler ord om hvad vi skal sige til det.«

Direktør for Danmarks Cykle Union Martin Elleberg Petersen er tom for ord efter den tragiske ulykke, der resulterede i Chris Anker Sørensen omkom af sine kvæstelser. Det forklarer han til B.T.

Chris Anker Sørensen var i Belgien forud for VM i linjeløb, hvor han skulle stå for kommenteringen hos TV 2.

Og det danske VM-hold kommer til at hylde Chris Anker Sørensen, når løbet går i gang.

»Vi kører fortsat VM som planlagt. Men vi kører for Chris Anker for at vise respekt for ham og alt hvad han har opnået, og vi håber på at kunne fejre ham og hans navn med gode præstationer,« fortæller direktør Martin Elleberg Petersen.

Martin Elleberg Petersen fortæller, at han efter planerne skal til Belgien søndag morgen, hvor cykelholdet kommer til at finde ud af, hvad der skal ske.

B.T har også været i kontakt med en af de pågældende VM-ryttere Magnus Cort og han forklarer, at de ikke har hørt noget endnu.

V»i har ikke hørt noget endnu. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. «

»Det er meget tragisk. Jeg har stor respekt for ham, og jeg har nydt hans kommentering. Det er noget, man mærker, og jeg blev også ked af det, da jeg hørte det,« lyder det fra Magnus Cort til B.T.