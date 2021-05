Det skulle have været et privat møde mellem de to. Men dele af samtalen mellem Fabio Jakobsen og Dylan Gronewegen er kommet frem, og det er førstnævnte ikke tilfreds med. Overhovedet.

'Jeg var overrasket over at læse de kommentarer, Dylan Groenewegen er kommet med i forhold til vores møde. Mødet var arrangeret for at opnå en fælles forståelse omkring ulykken i Polen i august.'

Sådan indleder Fabio Jakobsen en tråd på Twitter.

Tilbage i august gik det galt, da Fabio Jakobsen var ude for et grimt styrt på en polsk landevej. Ansigtet blev slået til ukendelighed, og han kæmpede i flere dage for sit liv, mens han lå i kunstig koma.

Fabio Jakobsens cykel kan ses øverst til venstre efter kollisionen med Groenewegen (der ligger nederst tv.). Foto: SZYMON GRUCHALSKI Vis mere Fabio Jakobsens cykel kan ses øverst til venstre efter kollisionen med Groenewegen (der ligger nederst tv.). Foto: SZYMON GRUCHALSKI

Han fik 130 sting i ansigtet efter at have fået smadret kæben, han havde skader på kraniet, en ødelagt gane, lammede stemmebånd, en grim hjernerystelse, og så var nærmest alle tænder slået ud.

Årsagen til ulykken var, at han med mere end 80 kilometer i timen blev presset ud i barrieren af Dylan Groenewegen, som han mødtes med i april i år for første gang siden det grimme styrt.

Her har Groenewegen blandt andet fortalt, hvordan de mødtes i Amsterdam og 'krængede deres hjerter ud'.

'Indholdet af det mødet skulle have været fortroligt. Det skulle have været mellem os og vores advokater. Jeg er så skuffet over, at Dylan har talt om vores møde med offentligheden. Det kommer jeg ikke til,' skriver Fabio Jakobsen og fortsætter:

'Jeg vil gerne lige slå en ting fast: Dylan har på intet tidspunkt givet en personlig undskyldning, og han har slet ikke lagt op til at tage ansvar for sine handlinger. Jeg vil stadig gerne opnå en fælles forståelse med Dylan, men der skal to til tango,' skriver Jakobsen, der afsluttende fortæller, at hans advokater nu går videre med sagen herfra.

Fabio Jakobsen gjorde comeback i Tour of Turkey den 11. april.

»I begyndelsen, da vi drejede til højre og så til venstre, og da feltet bremsede hårdt op et par gange, der er jeg nødt til at indrømme, at jeg blev en smule bange. Men efterfølgende fik jeg det bedre, og jeg bevægede mig frem i spidsen af feltet,« fortalte han om følelsen af at være med igen.

Dylan Groenewegen fik ni måneders karantæne af UCI efter den voldsomme episode - hans udelukkelse varer til 7. maj. Han gør comeback efter karantænen ved årets Giro d'Italia.