Onsdag fremlægger UCI en lang række tiltag af teknologisk karakter, som skal afsløre motorsnyd i cykelsporten.

Den Internationale Cykelunion (UCI) fortsætter kampen mod motordoping i cykelsporten.

Den blev for alvor indledt, da David Lappartient tog over som UCI-præsident i september i fjor.

Her lovede franskmanden at fremlægge en lang række foranstaltninger, der skal gøre det nemmere at afsløre snyd med små motorer i cykler.

Onsdag sætter UCI-præsidenten så handling bag ordene, når UCI i Genève fremlægger sine tiltag i kampen mod motorsnyd i cykelsporten.

»Problemet er af altafgørende betydning. Vi vil selvfølgelig bruge røntgenstråler, termiske kameraer, detektorer og fysisk demontering (af cykler, red.), men der er også andre teknologier, som vi kan benytte,« siger Lappartient ifølge AFP.

Der har været få tilfælde af sager, hvor snyd med motorer i cykler er blevet opdaget, men mistanken om, at ryttere benytter hjælp fra motorer i forbindelse med stejle stigninger eller hård modvind lever i bedste velgående.

I 2016 blev Femke Van den Driessche den første konkurrencerytter, der blev taget for at bruge en motor på sin cykel.

Det skete ved VM i cykelcross, og den kvindelige, belgiske juniormester modtog en seksårig karantæne af UCI.

UCI vil benytte sig af den mest moderne teknologi i bestræbelserne på at afsløre eventuelle snydere på cyklerne, og unionen samarbejder med den franske researchenhed CEA om de mange tiltag.

CEA er støttet af den franske regering og arbejder med research inden for en lang række områder såsom energi, atomenergi og sikkerhed.

/ritzau/