»Hold da kæft. Det er voldsomt. 52 år er ingen alder.«

Sådan lød det fra Brian Holm, da han først skulle sætte ord på den tragiske nyhed om Søren Pape Poulsens død.

Lørdag mistede den nu tidligere formand for Det Konservative Folkeparti (C) pludseligt livet, efter han fik en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde fredag.

»Han var en underholdende, næsten jovial og hyggelig fyr,« siger Brian Holm, der mest er kendt for sin fortid som tidligere cykelrytter, men også er kommunalpolitiker for Konservative på Frederiksberg.

Søren Pape Poulsen blev 52 år gammel. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Pape Poulsen blev 52 år gammel. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke bryste mig af, at vi var gode venner, men jeg kendte ham selvfølgelig. Jeg kunne rigtig godt lide ham,« lyder det fra Holm.

»Jeg husker tydeligt første gang, jeg mødte ham. Det var ved et politisk møde i Aalborg, dengang han var borgmester i Viborg.«

»Han holdt en tale, hvor han var utrolig sjov. Han var virkelig morsom, og med det samme tænkte jeg 'ham kan jeg godt lide.'«

Dødsfaldet har selvsagt sat tanker i gang hos den tidligere cykelrytter.

»Først og fremmest tænker man jo på hans familie, de stakler. Hvad vi tænker i sådan en situation gør jo ikke så meget. Tænk, hvad hans familie tænker. Det må være voldsomt. Hvis vi er overrasket over det her, kan vi kun gisne om, hvordan de har det,« siger Brian Holm.

Søren Pape Poulsen var ikke et tæt bekendtskab af det 61-årige cykelkoryfæ. Alligevel rammer nyheden hårdt.

»Når man ser folk så meget i pressen, føler man måske, at man kender dem bedre, end man gjorde. Det rammer bare en hårdere, selvom der dør mange mennesker hver dag, og der er krig og ødelæggelse,« mener Holm.

»Men med Søren Papes død bliver vi mindet om, at ingen af os er her for evigt.«

Da B.T. kontaktede Holm, havde han ikke set nyheden om Søren Pape Poulsens dødsfald endnu.

»Da du skrev, troede jeg først, at var han trådt af, eller der var sket noget andet. Det siger alt om, hvor overraskende det er. Jeg kunne have forestillet mig alt andet – bare ikke, at han var død,« fortæller Brian Holm.

»Det var nok den sidste ting, der havde strejfet mig. At han var død.«