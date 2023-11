Én ting var på alles læber efter den storslåede præsentation i Paris.

Én ting, der fik kritik fra rigtig, rigtig mange fløje.

For 7. juli skal Tour de France-feltet ud på en etape, der bygger op til voldsomt kaos. 199 kilometer med overhængende fare for styrt, punkteringer og drama, når rytterne skal forcere 14 grusstykker på i alt 32 kilometer.

»Selvfølgelig er der folk derude, der siger, det kan have mega konsekvenser. Men det kan det jo for alle,« siger den tidligere cykelrytter og holdejer Bjarne Riis.

Bjarne Riis vandt Tour de France for 25 år siden i 1996. Siden da har Riis stået i spidsen for flere forskellige cykelhold, senest var han team manager for det sydafrikanske World Tour-hold Team NTT, men det samarbejde ophørte i 2020. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Bjarne Riis vandt Tour de France for 25 år siden i 1996. Siden da har Riis stået i spidsen for flere forskellige cykelhold, senest var han team manager for det sydafrikanske World Tour-hold Team NTT, men det samarbejde ophørte i 2020. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Personligt kan jeg godt lide sådan nogle etaper. Jeg kan godt se problematikken, men man må være forberedt.«

Etapen med start og mål i Troyes - der tegner til at blive uhyre seværdig - fik blandt andet hug fra Jonas Vingegaards chef Richard Plugge.

»Det giver ingen mening. Jeg forstår ikke, hvorfor de gør det igen. Man introducerer et uheldselement – det er for meget. Grus kan have en stor indflydelse på resultatet, udelukkende på grund af uheld,« sagde han til Cyclingnews.

Men faren for styrt, den er der hver eneste dag, påpeger Bjarne Riis.

Og i bund og grund handler det om en ting fra holdene.

»En af de største udfordringer, som holdene har, er hvordan de organiserer sig og forbereder sig. Gør man det ordentligt, kan man de mindske forskellige risici,« fastslår Bjarne Riis.

»Der er aldrig nogen etape, hvor man ikke løber nogen risiko. De store hold er bange for, at de ikke slår til. Det kan jeg også godt forstå, men man må deale med de omstændigheder, der er. Og hvorfor skulle holdene ikke kunne forberede sig med de budgetter, de har?«

Du kan læse, hvad Jonas Vingegaard synes om ruten lige her.