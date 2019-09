På et splitsekund forvandlede gråvejr, tusindvis af liter vand, oversvømmelse, våde sokker, mudder og den kvalmende dunst af fish'n'chips sig til et fantastisk sammensurium af kaotiske sanseindtryk.

For ja, som dansker var intet umuligt på denne klamme søndag i Yorkshire. Især ikke, hvis man hedder noget så ærkedansk som Mads Pedersen og kommer fra Tølløse.

Den 23-årige knægt gjorde det, som ingen troede på, og som han måske heller ikke engang selv turde drømme om, da han løftede armene i vejret, tvang et sejrsskrål ud af halsen og som den første kørte over målstregen ved VM i cykling. Ovenikøbet efter en sæson, hvor Mads Pedersen har kørt ligeså sløjt som søndagens vejrforhold i England. Og ja, den konstatering er han enig i.

Men i dag er det lige meget. For Mads Pedersen er verdensmester, han skal køre i den mytiske regnbuetrøje det kommende år, og det betyder, at Danmark for første gang nogensinde vinder guld til herrernes eliteløb til VM. En historisk præstation.

Mads Pedersen få minutter, inden han kan kalde sig verdensmester. Her med Gianno Moscon (yderst til højre), Matteo Trentin og Mathieu van der Poel Foto: Nigel Roddis Vis mere Mads Pedersen få minutter, inden han kan kalde sig verdensmester. Her med Gianno Moscon (yderst til højre), Matteo Trentin og Mathieu van der Poel Foto: Nigel Roddis

Efter en hel uge, hvor rytterne garanteret har haft tøj hængende til tørre - og ikke på grund af sved, men på grund af regn - vandt Mads Pedersen et af de mest kaotiske verdensmesterskaber i nyere tid.

Som det første blev ruten ændret og forkortet et par timer før løbets start på grund af det ekstreme vejr. Selv for biler var det så svært at forcere visse sving på de britiske stribede landeveje, at det nogle steder havde været bedre at lade sig transportere på en vandcykel.

Som det andet blev Mads Pedersen og hans udbrudskammerater hentet af to af løbets største forhåndsfavoritter, hollandske Mathieu van der Poel og italienske Matteo Trentin, efter rigtig mange kilometer i silende regnvejr på veje prydet af ligeså mange paraplyer, som der var mennesker.

For lige at krydre hele herligheden røg live-billederne i cirka en times tid under løbet, så millioner af tv-seere verden over kun kunne følge med via stationære kameraer på ruten og måtte nøjes med højdepunkter fra starten af løbet.

Heldigvis var signalet tilbage, da den hæsblæsende afslutning på 261 af cykelhistoriens vådeste kilometer afgjorde, hvilken nation guldet skulle gå til.

Først blev Mathieu van der Poel sat, men tilbage var Matteo Trentin, som på papiret var hurtigere og langt mere garvet end Mads Pedersen.

Men med usandsynlig koldblodighed og så meget is i maven, at det næsten er løgn, tog Mads Pedersen røven på sine konkurrenter og slog dem i en spurt. Og ja, det er måske lidt voldsomt at skrive.

Men lige her må man godt. For Danmark har vundet en utrolig, usandsynlig, uvirkelig, fantastisk og fuldstændig fænomenal guldmedalje.