Under lørdagens etape bar Jakob Fuglsang et sort bind på sin højre arm.

Og der var en helt særlig årsag til, at den danske cykelrytter bar sørgebind. Det skyldes, at den kasakhstanske kunstskøjteløber Denis Ten døde fredag blot 25 år gammel, skriver TV 2 Sport.

Som følge af dødsfaldet, der bliver efterforsket som en mordsag, valgte Jakob Fuglsang som anfører for Astana - et kasakhstansk cykelhold - at bære sørgebind.

Jakob Fuglsang er anfører for Team Astana. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Jakob Fuglsang er anfører for Team Astana. Foto: JEFF PACHOUD

»Det er en kasakhstansk skøjteløber, som er blevet stukket ihjel i Almaty, og som bliver begravet i dag,« siger Jakob Fuglsang til TV 2 Sport.

Denis Ten blev stukket ned med en kniv. Efterfølgende blev han fragtet til et hospital i Almaty, men hans liv stod ikke til at redde. Dødsfaldet fik også Kasakhstans olympiske komité til at komme med en udtalelse:

»I dag er en mørk dag for alle os, der kendte og elskede denne unge kunstskøjteløber og var inspireret af hans talent og kreativitet. Gennem hele sin karriere gik Denis forrest med sin motivation, sin stærke indstilling og med en personlighed som en mester,« skriver komitéens præsident Timur Kulibayev.