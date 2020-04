»Jeg håber meget på, at Tour de France bliver kørt, så det kan kickstarte det hele igen. Men jeg er oprigtigt bekymret for det.«

Sådan siger TV 2's vært og cykelkommentator Dennis Ritter om afholdelsen af verdens største cykelløb.

I den forgangne uge blev det offentliggjort, at Tour de France-starten rykkes fra slut-juni til slut-august grundet corona-virusssens klamme hånd, der har sit tag i verden.

Selvom han er skeptisk over for, hvorvidt løbet overhovedet bliver afholdt, jubler Dennis Ritter over beslutningen. Med en blandet smag i munden.

Det er potentielt ødelæggende for cykelsporten Dennis Ritter om potentiel aflysning af Tour de France

»I udgangspunktet er jeg super glad for, at man ikke har valgt at aflyse, og at der bliver kæmpet for løbet,« fastslår Dennis Ritter.

»Det kommer ikke bag på mig, fordi hele cykelmiljøet er så afhængigt af Tour de France. Hele det økonomiske fundament hviler jo på det løb.«

Cykelsporten er kendetegnet ved en forretningsmodel, hvor sponsorindtægter er altafgørende.

Det er nemlig begrænset, hvad holdene selv kan fremskaffe af indtægter, og derfor er sponsorindtægterne essentielle.

Men de forsvinder, så snart eksponeringen ved Tour de France også gør det.

»Hvis Tour de France køres, så er jeg verdens lykkeligste mand,« siger Dennis Ritter.

Som verden ser ud lige nu, har han dog svært ved at tro på det.

Og den garvede kommentator ved, hvad han snakker om. Han har dækket Tour de France 15 gange.

Dennis Ritter (tv.) og Rolf Sørensen har et nærmest symbiotisk forhold efter at have kommenteret Tour de France så mange gange sammen. Foto: Nils Meilvang

»Jeg noterer mig bare, hvad diverse virologer og andre siger om at samle titusindvis af mennesker fra hele verden og hvert kontinent og indlogere dem på propfyldte hoteller. For så i øvrigt fragte hele det cirkus rundt i samtlige regioner af Frankrig.«

»På papiret synes jeg ikke, at det virker som verdens bedste idé. Men jeg håber på miraklet. Vi trænger allesammen til et Tour de France, og cykelsporten gør især,« mener Dennis Ritter.

Bliver Tour de France ikke afholdt i 2020, vil det ændre på det professionelle cykellandskab.

Det vil være et helt andet, og spørger man Dennis Ritter, kan corona-virus ende med at stikke en kniv dybt ind i kødet på cykelsporten.

»Man kan ikke overskue konsekvenserne. Hvad der sker med holdene, med rytterne, med jobbene? Det er svært at se, at alle hold overlever, hvis Tour de France bliver aflyst. Det er enormt ulykkeligt.«

Det er vel en katastrofe for cykelsporten, hvis Tour de France ikke bliver kørt?

»En katastrofe er altid et stort ord at bruge. Men det er i hvert fald potentielt ødelæggende for sporten og en tanke, som ingen har lyst til at tænke.«

Dennis Ritter har kæmpet med triste tanker under corona-virus – og savner sin ven og medkommentator Rolf Sørensen.