Han er vant til at pendle mellem København og Odense i tog, men nu er det slut for Dennis Ritter.

Fremover vil den erfarne TV 2-kommentator og studievært nemlig tage bilen til Odense, hvor han arbejder.

»Det er simpelthen helt vildt, så skidt det står til med DSB,« starter Dennis Ritter et opslag på Facebook, som B.T. har fået lov at gengive.

»Nu har jeg været med tog fra København til Odense hele ugen på grund af arbejde. Ikke én eneste gang har hverken afgang eller ankomst været til tiden. Vogne, man har billet til, bliver i flæng taget ud. Vognnumre passer ikke, så pladsbilletter er ubrugelige.«

Sådan skriver Ritter, som også efterlyser information fra DSB.

»Det er komplet umuligt at basere sit liv – aftaler, arbejde, mødetider osv. – på det foretagende,« fortsætter han og tilføjer, at han fremover vil tage sin bil.

Dennis Ritter siger til B.T., at han synes, det har nået et niveau, der ikke længere er acceptabelt, men derudover har han ikke mere at tilføje til sagen på nuværende tidspunkt.

B.T. har foreholdt Ritters kritik til DSBs informationschef Tony Bispeskov:

»Vi er rigtig ærgerlige over situationen. Der er rigtigt store sporarbejder på den strækning, og så sker der fejl, hvis for eksempel et kabel bliver gravet over. Men Banedanmark gør, hvad de kan for at sikre sig,« siger Tony Bispeskov.

Han oplyser, at antallet af kunder, der ankom til tiden - det vil sige indenfor tre minutter - i april og maj var helt nede på henholdsvis 48 og 54 procent.

Det er langt under DSBs mål om, at 87,4 procent af kunderne skal ankomme til tiden. Dermed træder rejsetidsgarantiordningen i kraft, så tilmeldte pendlere får tilbagebetalt kompensation.

»Landet er på mange måder rent togmæssigt en byggeplads i de her år. Der er investeret enormt mange milliarder, men opgraderingen foregår, mens der kører tog på skinnerne, og de bliver påvirket af det.«

»Der kører væsentligt færre tog, og de kører med nedsat hastighed, og det giver en lang række forsinkelser.«

»Vi står i et dilemma, hvor kunderne regner med stabilitet, men vi skal også vedligeholde og fremtidssikre jernbanen,« fortsætter Tony Bispeskov.

Han erkender, at DSBs kommunikation til kunderne har været mangelfuld.

»Det har vi ikke været gode nok til, og vi har sat initiativer i gang for at sikre, at vi bliver bedre til det. Der er rum for forbedring,« siger han.

Inden længe kan Dennis Ritter dog helt droppe køreturen mellem hovedstaden og Odense.

1. juli begynder årets Tour de France, hvor det mangeårige makkerpar Dennis Ritter og Rolf Sørensen fortsætter i kommentatorboksen – og de bliver på skift flankeret af Emil Vinjebo og Christian Moberg.

Du kan naturligvis følge hele Touren lige her på bt.dk.