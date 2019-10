Verdensmester tre gange, og Tour de France vinder fem gange. Det er bare nogle af de ting, som Eddy Merckx har opnået som cykelrytter.

Nu sender den legendariske cykelrytter sine lykønskninger til den danske verdensmester, Mads Pedersen.

»Du har virkelig fortjent det. Jeg synes, du viste, at du var den bedste.«

Sådan lyder det fra den belgiske rytter som for mange anses for at være den bedste cykelrytter nogensinde, da han i programmet Holm og Bays Radio Tour, med Brian Holm og Thomas Bay, hylder danskeren på et videoklip.

Verdensmester i linjeløb Mads Pedersen ankommer til Københavns Lufthavn mandag den 30. september 2019.

I sin hilsen til den nykårede verdensmester lyder det endvidere:

»Du ønskes hjerteligt tillykke med verdensmesterskabet. Jeg har før nævnt, at du er en rytter med store kvaliteter. Jeg kan fortælle dig, at det er en trøje, der er svær at bære. Jeg håber, du får en god vinter, og at du næste år gør trøjen ære. Det er jeg sikker på, du gør med dine fysiske og mentale evner. Endnu en gang tillykke,« slutter Eddy Merckx.

I programmet har de også de to tidligere verdensmestre polske Michael Kwiatkowski og belgiske Philippe Gilbert som giver Mads Pedersen et par gode råd med på vejen.

23-årige Mads Pedersen vandt som den første danske herre VM i linjeløbet efter at have angrebet cirka 50 kilometer fra mål. Han slog italienske Matteo Trentin og schweisiske Stefan Küng i spurten.

Den tidligere verdensmester, Philippe Gilbert.

Han blev modtaget til stor hyldest i Kastrup Lufthavn, da han ankom til Danmark iført den rengbuefarvede trøje, der indikerer, at han er verdensmester.

Danskerne havde generelt et flot VM ved linjeløbet for herre, da Michael Valgren blev nummer seks, og Jakob Fuglsang blev nummer 12.

Eddy Merckx har udover de tre verdensmesterskaber og de fem Tour De France-titler, så har Eddy Merckx vundet Giroen fem gange, Paris-Roubaix tre gange, Liege-Bastogne-Liege fem gange, Vueltaen en gang og Flandern Rundt to gange.

Mads Pedersen skal køre i den regnbuefarvede trøje det næste år. Han har allerede kørt to løb i trøjen, men er udgået af begge løb blandt andet pågrund af sygdom.