Nyklassikeren Strade Bianche udviklede sig til en enkeltstart for Tadej Pogacar, der vandt i suveræn stil.

Selv efter fem måneders løbspause er Tadej Pogacar en nærmest skræmmende stærk cykelrytter.

I sin sæsondebut leverede det slovenske multitalent fra UAE Emirates et soloridt af en anden verden, da han suverænt vandt det prestigefyldte Strade Bianche efter godt 80 kilometer på egen hånd.

Dermed fortsætter han i den nye sæson, hvor han slap i den gamle. Sidst, Pogacar var til start i et cykelløb, vandt han monumentet Lombardiet Rundt.

Strade Bianche har budt på mange dramaer, siden løbet blev etableret i 2007. Dette års udgave var anderledes. Løbet på de norditalienske grusveje var blottet for spænding som resultat af Pogacars opvisning.

Han benyttede rutens sværeste grusstykke til at slå hul til et felt med en række af løbets øvrige favoritter og opbyggede lynhurtigt et pænt forspring. Man fornemmede snart, at det kun var uheld, der kunne forhindre ham i at vinde nyklassikeren for anden gang.

Et stærkt besat forfølgerfelt med blandt andre Christophe Laporte (Visma) og Tom Pidcock (Ineos) trampede ellers hårdt i pedalerne bagved. Men afstanden til Pogacar bare voksede og voksede.

Efter ti kilometer alene havde han allerede mere end halvandet minut til feltet. Og med 50 kilometer tilbage var hullet udvidet til to et halvt minut.

Bag ham stak den velkørende Maxim Van Gils (Lotto) af fra feltet og fik senere selskab af Toms Skujins (Lidl-Trek).

Det handlede udelukkende om andenpladsen, for Tadej Pogacar var for længst over alle bjerge og kunne senere under stor hyldest forcere målbakken i Siena.

Han havde tid til at klappe hænder med publikum, inden han passerede målstregen i adstadigt tempo. Skujins vandt duellen om andenpladsen foran Van Gils. Duoen var i mål mere end to et halvt minut efter Pogacar.

Fem danskere var til start i løbet, men ingen af dem gjorde meget væsen af sig. Magnus Cort forsøgte tidligt et fremstød i selskab med Quinn Simmons, men blev hurtigt halet ind.

/ritzau/