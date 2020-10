Fuldstændig ekstreme.

Sådan kan man beskrive vejrforholdene i den sicilianske hovedstad Palermo, der lørdag agerer kulisse til første etape af Giro d'Italia.

Med vindstød på omkring 30 kilometer i timen og temperaturer, der ligger mellem 35 og 40 grader, skal rytterne ud på en yderst udfordrende enkeltstart.

»Det var virkelig farligt,« lyder den kontante dom fra den belgiske enkeltstartsspecialist Victor Campenaerts, der var en af de første ude på ruten.

Rohan Dennis forklarede, at han måtte indimellem måtte stoppe med at træde for ikke at havne i hegnet i vejkanten. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Rohan Dennis forklarede, at han måtte indimellem måtte stoppe med at træde for ikke at havne i hegnet i vejkanten. Foto: LUCA BETTINI

Når man trasker rundt i Palermos gader, svarer fornemmelsen cirka til, at man får stukket en hårtørrer direkte i panden. Aldrig nogensinde har B.T.s reportere oplevet en vind, der er så varm og kraftig på samme tid.

Og de vanvittige vejrforhold er noget, som rytterne frygter.

Således har flere fortalt, at det formentlig er den farligste enkeltstart, de nogensinde har kørt.

En anden giftig ingrediens i dagens cykelløb er, at enkelstarten går nedad stort set hele vejen, og det betyder, at rytterne rammer ekstremt høje hastigheder under de kraftige vindstød.

Roze droom van Campenaerts al meteen voorbij na val in afdaling van gevaarlijke tijdrit https://t.co/k4BDAjLzaS pic.twitter.com/EQKahOxjvy — Gazet van Antwerpen (@gva) October 3, 2020

Faktisk styrtede Victor Campenaerts ude på ruten, på trods af at han normalt brillerer til enkelstart, og han retter en hård kritik af forholdene.

»Der er virkelig meget olie på vejen, der er meget glat, og de kunne i det mindste have rengjort vejene på de her 15 kilometer,« siger NTT-rytteren til Eurosport efter etapen.

»På vej nedad er der også en masse huller, buler og ujævnheder.«

Også den tidligere verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis forklarede, at man virkelig skulle passe på ude på ruten.

»Det var for uforudsigeligt med vinden. Min cykel blev fanget af vinden et par gange, så jeg måtte stoppe med at træde, ellers var jeg røget over i hegnet,« forklarer Rohan Dennis til Eurosport.

Den danske favorit Jakob Fuglsang kører afsted klokken 15.56.