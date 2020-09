Efter tre sølvmedaljer i træk lykkedes det Anna van der Breggen at tage guldet. Emma Norsgaard blev syver.

En dramatisk enkeltstart for verdens bedste kvindelige cykelryttere endte i en stor triumf for Hollands Anna van der Breggen ved VM i italienske Imola.

Efter at være blevet nummer to ved VM tre år i træk og fire gange i alt i disciplinen lykkedes det endelig Van der Breggen at ramme podiets øverste trin.

Den danske mester i linjeløb, Emma Norsgaard, blev nummer syv efter længe at have haft bedste tid, indtil de dygtigste ryttere kom i mål.

- Jeg havde ikke et sekund mere at give, så jeg er glad og tilfreds med min præstation.

- Jeg følte faktisk ikke, at jeg havde særligt gode ben, men på vej "hjem" fik jeg ligesom samlet lidt selvtillid og prøvede bare "at slå mig selv ihjel", siger Emma Norsgaard.

Tiden var så god, at det 21-årige talent nåede at sidde næsten en time i det såkaldte "hot seat", hvor løbets aktuelle top-tre blev placeret.

Her kunne hun se den ene rival efter den anden komme i mål på racerbanen i Imola i dårligere tider end hendes egen.

- Hver gang, der kom en rytter i mål, fik jeg et sug i maven. Det var sjovt at prøve, specielt til et elite-VM. Jeg nåede at drømme lidt, men jeg vidste også godt, at de hårde damer kom senere, siger Emma Norsgaard.

Med sin syvendeplads indfriede hun rigeligt sit eget mål om en plads blandt de ti bedste.

Sølvet gik til schweizeren Marlen Reusser, som var 15 sekunder langsommere end Anna van der Breggen på den 31,7 kilometer lange rute.

Bronzen gik til hollænderen Ellen van Dijk.

Enkeltstarten fik dog også en god portion dramatik, som var medvirkende til at sikre den hollandske triumf.

For den forsvarende verdensmester, amerikaneren Chloe Dygert, lå med bedste mellemtid, men hun mistede kontrollen over sin cykel på en nedkørsel.

Det sendte hende ud i og ud over autoværnet, og så var hendes titelforsvar slut.

Danmark havde også Pernille Mathiesen til start, men hun skuffede og sluttede som nummer 32.

- Det var rigtig skidt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kunne ikke finde nogen rytme, og jeg kunne allerede se efter fem minutter, at jeg ikke kunne holde de watt-tal, jeg normalt kører.

- Det var en ret god indikator på, at det bare ikke spillede for mig, siger Pernille Mathiesen.

Den tidligere U23-europamester kom på grund af coronapandemien først i gang med sæsonen for en måned siden og har blot haft tre løbsdage som forberedelse.

Det kan være en af forklaringerne på den skuffende præstation, mener hun.

- Normalt bruger jeg mange løb til at køre mig i form. Nu har jeg skullet gøre det hele selv under træningen. Det har selvfølgelig givet mig nogle gode ting, men jeg kunne godt have brugt nogle flere løb, siger Mathiesen.

