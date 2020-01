Danmark er inde i noget, der minder om en guldalder rent cykelmæssigt.

Med rekordmange danskere - 22 - på cykelsportens allerøverste hylde, World Touren, samt en stor skare af ryttere, der kan være afgørende i verdens største løb, ser den kommende sæson lys ud for dansk cykling.

Det mener Rolf Sørensen.

»2019 var en fantastisk sæson med Jakob Fuglsang og Mads Pedersen (som henholdsvis vandt et monument og VM, red.) i højsædet, men mange ryttere har været fremragende, eksempelvis Kasper Asgreen. Jeg tror bare på, at vi har endnu mere at byde på, så jeg har stadig store forventninger. Niveauet er højt,« siger han til B.T., selvom han ikke tør love, at Danmark igen vinder en VM-medalje og et klassikerløb.

Man skal nærmest have en liste for at huske dem, fordi der er så mange. Rolf Sørensen om danskere på World Touren.

»Jeg forventer, at vi er med til at være løbsafgørende. Ikke hver eneste gang, at en dansker stiller op, men i mange af løbene, også de større.«

Rolf Sørensen nævner et par af verdens største cykellløb som Paris-Roubaix og Flandern Rundt som løb, hvor danskerne vil kunne gøre en forskel. Måske ikke allerede i 2020, men i fremtiden ser han gerne, at en del danskere sidder med i finalerne i den slags løb.

I 2019 endte Kasper Asgreen på andenpladsen i Flandern Rundt, mens Mads Pedersen opnåede samme resultat året før.

»Flandern, Liège-Bastogne-Liège og Roubaix er selvfølgelig svære løb at være decideret løbsafgørende i. Min forventning er, hvis det ikke allerede skal være i år, at der vil være tre med i finalerne ud af 15-20 mand i et løb som Flandern Rundt. I første omgang skal det være Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen og Michael Valgren i sådan en type løb. Kan man det, sidder vi pludselig med fire danskere på fire forskellige hold. Så gode er de,« mener Rolf Sørensen.

Rolf Sørensen forventer meget af den nye UAE-rytter, Mikkel Bjerg. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Rolf Sørensen forventer meget af den nye UAE-rytter, Mikkel Bjerg. Foto: BRENTON EDWARDS

Han peger på Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen, Michael Valgren, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen som dem, der kan lave de helt store resultater. Sidstnævnte havde en sløj sæson i fjor.

I 2018 kørte han blandt andet flere dage med den hvide trøje, som symboliserer den bedste ungdomsrytter i Tour de France, men i 2019 blev hans udvikling bremset af en række skader og skavanker. Alligevel forventer Rolf Sørensen meget af Team Sunweb-rytteren.

Er det den bedste generation af danske ryttere, du har set i din tid?

»Ja, det vil jeg sige. Niveauet er rigtig, rigtig højt. Jeg skal måske tilbage til vores egen generation for at finde tilstande, hvor danske ryttere stort set sad med fremme hver gang. Om det var nummer to, tre, syv eller ni, så var vi der mere eller mindre hver gang. Det er det, jeg forventer mig af denne her situation,« siger Rolf Sørensen der glæder sig endnu mere til cykelsæsonen på grund af det stærke, danske islæt.

»Og så kommer der en masse nye, som allerede har gjort det godt sidste år. Man skal nærmest have en liste for at huske dem, fordi der er så mange. Billedet bliver, at vi kommer til at have danskere, der kan gøre sig gældende ved nærmest alle World Tour-løb, der bliver kørt.«

Danske cykelryttere er i høj kurs. Hver gang Rolf Sørensen er til arrangementer eller løb i udlandet, spørger sportsdirektører ham, hvilke danske navne der skal holdes øje med. For sandheden er, at dansk cykelsport igen og igen formår at fostre dygtige cykelryttere.

»Danskere har en stor stjerne i international cykelsport,« fortæller Rolf Sørensen.

I 2020 debuterer hele fem danskere på World Touren i form af Mathias Norsgaard (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Mikkel Bjerg (UAE) samt Andreas Stokbro og Michael Carbel (Team NTT).

Kasper Asgreen (tv.) blev nummer to ved Flandern Rundt sidste år. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Kasper Asgreen (tv.) blev nummer to ved Flandern Rundt sidste år. Foto: JULIEN WARNAND

Ifølge Rolf Sørensen skal man holde særligt øje med Mikkel Bjerg, som er tredobbelt U23-verdensmester i enkeltstart.

»De skal lige ind og mærke niveauet, for det er jo et trin op. Men jeg forventer mig meget af Mikkel Bjerg, specielt på enkeltstarterne. Han kan måske nå top-5-resultater selv på det her niveau, og det bliver spændende at se, om han kan køre op med de bedste på de vigtige enkeltstarter.«

Han peger også på Team NTTs Andreas Stokbro, som han spår en lang karriere. Han skal køre for Team NTT, der netop har indgået et samarbejde med Bjarne Riis og Team Virtu Cycling.

»Det er prikken over i'et for dansk cykelsport, at Bjarne kommer ind på holdet. Jeg har krydset fingre for det længe.«