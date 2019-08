Den 22-årige belgiske Lotto Soudal-cykelrytter Bjorg Lambrecht styrtede på 3. etape af cykelløbet Polen Rundt.

Omkring 16.50 skrev cykeholdet, at han var styrtet og kørt på hospitalet. Og for kort tid siden bekræftede de, at han er omkommet.

'Den største tragedie, der kunne ske for vores holdkammerat Bjorg og hans familie og venner, er sket. Hvil i fred, Bjorg,' skriver Lotto Soudal på Twitter.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Lotto Soudal har tidligere på dagen lagt et videoklip op fra dagens etape, der har været præget af regnvejr. Detaljerne omkring styrtet er dog endnu ikke kommet frem.

Lambrechts danske teamkollega Rasmus Iversen er tydeligvist påvirket af den tragiske nyhed om sin jævnaldrende holdkammerats død.

'Jeg kan ikke tro, det er sandt. Hvil i fred, Bjorg. Jeg er glad for, at jeg lærte dig at kende,' skriver Rasmus Iversen, der har delt sin arbejdsgivers opslag.

