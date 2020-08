'Han skulle have kørt mod stjernerne ved de belgiske mesterskaber denne eftermiddag.'

Sådan lyder det i en video fra Deceuninck-QuickStep. Cykelholdet har delt en video af Remco Evenepoel, der lørdag var ude for et voldsomt styrt.

Et styrt, hvor han kørte ud over en bro på en nedkørsel i Lombardiet Rundt, og som kostede ham et brækket bækken. Derudover havde han skader på den ene lunge.

I videoen ses det 20-årige talent med et sæt krykker, som han støtter sig godt til, alt imens han langsom bevæger sig frem.

He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 20, 2020

En fod ad gangen og med støtte fra lægen. Noget, der ikke er nemt, og han puster også tydeligt undervejs.

'Han har sin egen test mod tiden, og vi der kender hans fantastiske beslutsomhed og viljestyrke ved, at han klarer den,' skriver cykelholdet til videoen.

Efter styrtet blev den unge belgier fløjet hjem i et privatfly, og i hjemlandet skal han fortsætte genoptræningen.

Det stod hurtigt klart, at Remco Evenepoels sæson sluttede med det voldsomme styrt, men det er ikke det, der fylder hos Quick-Steps manager, Patrick Lefevre.

»Hvad der sker med hans sæson? Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er jeg. Jeg er glad for, han stadig er i live. Han kommer til at se en del tv i denne sæson. Han sagde 'undskyld' til mig, og jeg svarede: 'Du er stadig i live. Hold mund',« sagde han til belgiske Het Nieuwsblad efter det voldsomme uheld, der fik mange til at holde vejret.

Derudover kritiserede han, at nedkørslen fortsat bliver brugt i løbet, som Jakob Fuglsang endte med at vinde i år.

»Groft sagt kunne vi have haft to dødsfald på en uge med Fabio Jakobsen (der styrtede voldsomt i Polen Rund, red.) og nu Remco. Man tænker, at løb og sejre er vigtige, men når du ser ryttere, der flyver ind i barrierer, så tænker man det ikke længere. Det er tågesnak,« sagde han.