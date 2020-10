Bjarne Riis og hustruen, den tidligere håndbold-darling Anne Dorthe Tanderup, deler et uhyggeligt foto i anledningen af 'Halloween'.

Selvom den årlige Halloween-tradition i år fremstår ret amputeret på grund af corona-epidemien, er der fortsat folk, som klæder sig ud eller deler billeder og minder fra kalenderårets mest uhyggelige dag.

Det gælder blandt andre den danske Tour de France-vinder Bjarne Riis.

Således deler hans ven og forhenværende kommunikations-rådgiver Brian Nygaard et sjovt og uhyggeligt billede af Bjarne Riis og hans kone Anne Dorthe Tanderup i fuld Halloween-udklædning på de sociale medier.

Med mindre man tilhører Bjarne Riis' vennekreds, har man med garanti aldrig set den ellers så seriøse cykelboss på den måde.

Se billedet herunder:

Når det ringer på døren, og du har glemt at købe sund slik og gemme colaen. pic.twitter.com/UlU0v6W130 — Brian Nygaard (@nygaardbn) October 31, 2020

Må må gå ud fra, at billedet er taget denne lørdag for at markere Halloween, men det er dog ikke bekræftet via Brian Nygaards tweet.

Sjovt ser det nu alligevel ud.

Bjarne Riis har ellers nok at se til i øjeblikket, hvor han kæmper for at finde sponsorer, der kan redde NTT-mandskabet og dermed fortsat have et hold på cyklingens World Tour i 2021.