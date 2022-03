Der er dømt babylykke hjemme hos Jakob Fuglsang.

For den danske cykelstjerne skal til sommer være far til to, da han og hustruen, Loulou, venter deres andet barn.

Det afslører sidstnævnte i et opslag på Instagram.

'Vores lille familie vokser denne sommer. Jamie bliver snart storesøster,' står der i opslaget, hvor parrets 4-årige datter holder et skilt med teksten: 'Jeg bliver meget snart storesøster'.

Parret skriver dog intet om, hvorvidt det er en dreng eller pige, som bliver det fjerde medlem af Fuglsang-familien.

Den 36-årige Israel-Premier Tech-rytter har netop taget hul på cykelåret, hvor han jagter sæsonens første sejr.

Danskeren deltog i weekenden i den prestigefyldte klassiker Strade Bianche, hvor han endte som nummer 36 i det italienske cykelløb.

'Jeg er åbenlyst stadig ikke på 100 procent efter corona, men jeg skal nok komme derhen, og jeg er glad for fremskridtene,' skriver han i et opslag på sin Instagram-profil efter lørdagens løb.

Jakob og Loulou Fuglsang har været sammen siden 2011, hvor han var 25 år, mens hun blot var 16.

De blev gift i 2015, hvorefter parret flyttede til Monaco i 2016. Her fik de datteren Jamie Lou året efter.