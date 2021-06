Der hersker stor lykke hos ét af Frankrigs mest kendte par.

For den franske cykelstjerne Julian Alaphilippe og tv-værten Marion Rousse er nemlig blevet forældre til en lille dreng.

Det skriver de i to opslag på Instagram.

'Og så kom en pludselig kærlighedstsunami,' skriver 29-årige Marion Rousse i sit opslag, mens 29-årige Julian Alaphilippe ligeledes er fyldt med kærlighed til sin lille familie.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Julian Alaphilippe (@alafpolak)

'Jeg elsker jer så meget,' skriver Deceuninck-Quick-Step-rytteren i sit opslag.

Det nybagte forældrepar skriver ligeledes, at den lille dreng, som i øvrigt skal hedde Nino, kom til verden 14. juni.

Marion Rousse arbejder for den franske tv-station France Télévisions, hvor hun i flere år har været ekspertkommentator på tv-stationens Tour de France-dækning.

Noget, der sidste år satte gang i en stor debat i Frankrig, da mange mente, hun ikke burde kommentere på sin kærestes præstationer på landevejene.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marion Rousse (@rousse_marion)

Om det problematiske i, at hun kommenterer sin nuværende kærestes præstationer, sagde hun i starten af sidste års Tour de France:

»Jeg tror, at folk er ligeglade med, at jeg er Julians kæreste. Jeg er her for at arbejde, give folk så mange oplysninger som muligt, og jeg tager mit arbejde meget seriøst.«

Det vakte ligeledes stor opsigt i Frankrig, Marion Rousse og Julian Alaphilippe for under to år siden stod frem som kærester.

Hun havde nemlig i 12 år dannet par med en anden stor fransk cykelstjerne – Tony Gallopin, der stadig er aktiv.