'En dag, vi aldrig vil glemme.'

Sådan indleder den danske cykelstjerne Mads Würtz Schmidt et opslag på Instagram.

Lørdag 9. oktober var nemlig en helt særlig dag for ham og kæresten Louise, som blev gift.

'Vi sagde ja til hinanden for resten af livet. Det var den smukkeste dag. Tak for dig,' skriver Mads Würtz Schmidt, som er dansk mester i linjeløb.

Mads Würtz Schmidt har haft et fantastisk år personligt, hvor han har snuppet nogle af karrierens største triumfer på cyklen, men også er blevet gift med sin kæreste gennem mange år, Louise. Vis mere Mads Würtz Schmidt har haft et fantastisk år personligt, hvor han har snuppet nogle af karrierens største triumfer på cyklen, men også er blevet gift med sin kæreste gennem mange år, Louise.

Den 27-årige Israel Start-Up Nation-rytter og hans hustru afslører i samme ombæring detaljer om, at der var stjernestøv til stede på den glade dag.

En af de inviterede var en af Danmarks mest populære komikere.

'Tak til venner og familie for at være med til at skabe den største dag for os (..) Tak til dig Simon Jul for at være den bedste toastmaster, vi kunne ønske os.'

Louise Würtz Schmidt – der tidligere hed Louise Dahl – har også delt et billede af parret og en tekst på sin Instagram-profil.

'Ingen ord kan beskrive, hvor perfekt vores lørdag var,' skriver hun.

'Jeg sagde ja i kirken til mit favoritmenneske. Sammen med vore tætteste venner og familie fejrede vi vores kærlighed til hinanden. Hvilken magisk dag!'

Brylluppet har været rigtig længe undervejs.

Det er nemlig mere end to år siden, at cykelrytteren friede til sin kæreste. Oprindeligt skulle brylluppet have fundet sted sidste år.

Det blev altså udskudt, men nu kan det lykkelige par langt om længe kalde sig for mand og kone.