Den tidligere cykelrytter Bo Hamburger måtte lørdag en tur forbi skadestuen.

Besøget skyldtes, at den 50-årige cykellegende styrtede på sin cykel, da han var ude at køre en tur med to venner.

Det skriver Bo Hamburger selv i et opslag på sin Facebook-profil, hvor han har delt et billede af sig selv med plaster og sår i ansigtet.

»Jeg var igen uheldig på cyklen i dag. Fik en gren i forhjulet og røg med hovedet ned i gruset,« lyder det blandt andet i opslaget.

Styrtet skete ikke ret langt fra Bo Hamburgers hjem, og derfor var han da også hurtigt hjemme for at sunde sig oven på uheldet, lyder det videre i opslaget:

»Lidt 'groggy' kom jeg på cyklen og var heldigvis ikke langt hjemmefra. Men jeg tænkte alligevel, at jeg måtte en tur på skadestuen, da jeg var bange for at have slået hovedet og blødte kraftigt fra munden.«

Derfor kørte han til skadestuen i Gentofte, og her fik han det, han selv beskriver som en rigtig god behandling.

Og det er da også netop derfor, at Bo Hamburger har valgt at dele sin oplevelse på de sociale medier, for tidligere i år havde han nemlig en helt anden oplevelse med det danske sygehusvæsen.

»I foråret var jeg også udsat for et styrt, hvorefter jeg kom på skadestuen i Herlev. Her må jeg egentligt sige, at det under hele forløbet ikke var specielt rart. Ja, selv da jeg skulle opereres, fik jeg en opsang fra sygeplejersken: 'Nå, du mente simpelthen, at det var nødvendigt at fjolle rundt på din cykel her midt i en pandemi',« lød beskeden dengang ifølge cykelstjernen.

En besked, der ikke faldt i god jord hos Bo Hamburger, da han netop forsøger at undgå besøg på de danske sygehuse ved at leve et aktivt liv.

»Tænk måske over, at jeg med min livsstil giver jer mindre arbejde på den lange bane,« afslutter han opslaget med henvisning til oplevelsen i foråret.

Bo Hamburger opnåede i løbet af sin aktive cykelkarriere store resultater som eksempelvis en etapesejr i Tour de France, vinder af DM i landevejscykling og en sejr i cykelklassikeren La Flèche Wallonne.