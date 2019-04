Jakob Fuglsang er alt andet end tilfreds med, at han mistede sin podieplads i Baskerlandet ved skrivebordet.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) nåede at blive hyldet på podiet for sin samlede tredjeplads i Baskerlandet Rundt lørdag, men glæden blev kort.

Fuglsangs podieplads kom i stand, fordi tyskeren Emanuel Buchmann fulgte en motorcykel og kørte forkert 300 meter fra mål.

Det kostede ham sekunder nok til at blive henvist til fjerdepladsen med syv sekunder op til den danske Astana-rytter.

Men løbsarrangøren valgte efterfølgende at kompensere Buchmann for tidstabet og give ham tredjepladsen, mens Fuglsang blev rykket ned på fjerdepladsen.

Og den beslutning fik en vred Fuglsang til tasterne på Twitter og på sin Instagram-konto.

- Først på podiet som nummer tre samlet og så frataget podiepladsen, fordi Emanuel Buchmann kørte efter en motorcykel med 300 meter igen. Jeg har ikke ord for, hvor latterligt jeg mener, det er, og det er helt sikkert sidste gang, jeg kører dette løb, skriver Fuglsang.

Beskeden er lagt ud på hans historie sammen med et billede af, at han står på podiet sammen med vinderen Ion Izagirre og nummer to Dan Martin.

Fuglsang selv blev nummer tre på etapen efter Adam Yates og Dan Martin.

/ritzau/