Senest søndag står det klart, om cykelholdet Riwal Securitas overlever. Direktøren er stadig optimist.

Mindre end en uge før deadline er det fortsat usikkert, om det danske cykelhold Riwal Securitas vil være i stand til at fortsætte i næste sæson.

Danmarks højest rangerende hold kæmper hårdt for at få økonomien på plads i en usikker tid, hvor potentielle sponsorer og samarbejdspartnere er hårdt ramt af coronapandemien.

Trods tidspresset bevarer administrerende direktør, Steffen Kromann, dog både håbet og troen på, at han kan redde holdet, der har status af ProTeam og kører i cykelsportens anden division.

- Jeg er stadig optimistisk. Vi er i gang med at få de sidste sponsorer på plads og sikre os de sidste underskrifter. Samtidig sidder vi og regner på, hvor vi kan spare, så vi kan få det hele til at hænge sammen, siger Steffen Kromann.

Han slår fast, at det fortsat er planen, at Riwal Securitas skal operere på sportens næstøverste niveau i 2021.

Holdet indbetalte 1. oktober de omkring 140.000 kroner, der er prisen for at søge om ProTeam-licens hos Den Internationale Cykelunion (UCI).

Men så længe, holdets overlevelse ikke er endegyldigt sikret, ved rytterne ikke, om de er købt eller solgt.

Hvis Riwal Securitas må lukke, er rytterne reelt arbejdsløse og kan få svært ved at finde en ny kontrakt, fordi mange hold er ved at have truppen på plads til den kommende sæson.

Nordmanden Sondre Holst Enger kalder i et interview med norsk TV2 situationen "meget frustrerende".

- Indtil nu har ledelsen været meget stille. Vi har ikke fået noget at vide. Jeg ved, at de arbejder hårdt, og at de ikke giver op. Men jeg begynder at lure på, om det ser mørkt ud, siger den tidligere world tour-rytter.

Riwal Securitas har lovet rytterne svar senest 1. november.

- Jeg kan ikke sige noget konkret endnu, men jeg tror på, at vi får det plads, siger Steffen Kromann.

/ritzau/