Mads Pedersen. Jonas Vingegaard. Kasper Asgreen. Søren Kragh Andersen.

Fire lynhurtige herrer, som får danske cykelfans til at slikke sig sejrssultent om munden.

Men som alle – af vidt forskellige årsager – ikke er hoppet om bord på flyet til VM i Australien.

Det ærgrer i den grad Brian Holm.

DE BLIVER HJEMME Mads Pedersen (Afbud)

Jonas Vingegaard (Afbud)

Søren Kragh Andersen (Afbud/skade)

Michael Valgren (Skadet)

Kasper Asgreen (Skadet)

Andreas Kron (Fravalgt)

Christopher Juul-Jensen (Fravalgt)

Mathias Norsgaard (Fravalgt) DE ER UDTAGET: Mattias Skjelmose

Mikkel Honoré

Jakob Fuglsang

Magnus Cort

Alexander Kamp

Anton Charming

Michael Mørkøv

Mikkel Bjerg

»Med Kasper Asgreen og Mads Pedersen på holdet havde vi været i en helt anden liga. Så havde vi været større favoritter end belgierne.«

Danmark rejser til VM i Wollongong med et ottemandshold uden storfavoritter, men med en håndfuld jokere, der hver især kan drømme om en VM-medalje, hvis alt arter sig.

»Vi har gode chancer for medaljer. Det handler bare om, at én af dem skal ramme dagen og have benene,« siger Brian Holm om det store hold med det flade hierarki.

Quick-Step-sportsdirektørens sætter især sine håb til tre ryttere:

Brian Holm så gerne Mads Pedersen til VM i Australien, men han tror stadig på en dansk medalje i herrernes linjeløb. Foto: Linda Kastrup

»Mikkel Honoré kørte helt forrygende i Montreal i sidste uge. Han var fra en anden planet. Magnus Cort er også sådan en type … Altså han kan blive verdensmester. Men han kan også stå af på tredje omgang. Og så er der Kamp. Ham ved man aldrig helt, hvor man har.«

De vise cykeleksperter rundt i verden har ingen danskere blandt favoritterne.

Den ære tilfalder fænomenerne Wout van Aert (Belgien), Tadej Pogacar (Slovenien) og Mathieu van der Poel (Holland). Men en dansker var spået til at være en del af den fine flok.

Sejrsmaskinen Mads Pedersen har i det netop overståede Vuelta a España brilleret på bakkede ruteprofiler som VM-ruten i Australien. Han bliver savnet, siger Brian Holm.

Mads Pedersen kunne juble tre gange i Vueltaen, men lader nu armene få hvile. Trek-rytteren har meldt afbud til VM i Wollongong. Foto: Javier Lizon

»Med hans nuværende form ville han være blandt favoritterne. Jeg hørte også, at engelsk Eurosport havde ham som favoritten. Så jeg blev sgu overrasket over det afbud.«

I sin aktive karriere så Brian Holm det aldrig som en mulighed at takke nej til VM.

»Jeg kunne ikke finde på at sige nej til VM. Men jeg har heller ikke vundet tre etaper i Vueltaen. Hvis man har kørt målrettet efter det i tre uger, så koster det psykopat-meget,« siger han og fortsætter:

»Hvis man har truffet beslutningen, så er den truffet. Så kan vi ærgre os. Og det gør jeg – men det er jo det samme med Kasper Asgreen. Hvis jeg var landstræner, så ville jeg ærgre mig.«

Linjeløbet til VM bliver kørt søndag den 25. september. Følg hele løbet på Bt.dk – og bemærk den tidlige start: 02.15.