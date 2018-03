Thomas De Gendt viste storform, da Lotto Soudal-rytteren vandt 3. etape af Volta Ciclista a Catalunya.

Setcases. Et flot soloridt af Thomas De Gendt (Lotto Soudal) satte alle favoritter til vægs på 3. etape af cykelløbet Volta Ciclista a Catalunya.

Thomas De Gendt var med i et udbrud, som var ved at blive hentet, og belgieren stak derfor alene afsted og øgede igen afstanden.

Han troede, at han ville blive indhentet af andre ryttere, men ingen kom op til ham i afslutningen.

- Jeg gik hårdt efter det på de sidste 30 kilometer. Jeg troede ikke, jeg kunne klare det.

- Men jeg havde nogle sekunders forspring, så jeg forsøgte at blive oppe foran, så jeg kunne være i den forreste gruppe, hvis de fangede mig.

- Det var utroligt, at jeg kunne bevare føringen. Det havde jeg ikke regnet med, siger Thomas De Gendt ifølge AFP.

Med 17 kilometer tilbage havde Thomas De Gendt et forspring på to og et halvt minut til det jagtende hovedfelt.

Forfølgerne kom tættere på til slut, men uden at nå helt op. Thomas De Gendt nåede i mål 20 sekunder foran de øvrige.

Etapesejren betød, at Thomas De Gendt overtog den samlede føring fra spanieren Alejandro Valverde (Movistar), som er forsvarende mester. Valverde er nu 23 sekunder efter De Gendt.

Belgieren snuppede også bjergtrøjen, så det var en succesrig dag for Lars Baks holdkammerat.

Onsdagens etape var blevet forkortet med 46 kilometer på grund af meldinger om dårligt vejr og mulige sneskred, så en del stigninger var fjernet fra ruten.

Løbet slutter på søndag i Barcelona.

