Hvordan ser en toptrimmet cykelrytters ben ud efter at have kørt over 200 kilometers hidsigt væddeløb hver dag i to uger?

Det sprøgsmål besvarer Movistars spanske stjerne-rytter José Joaquin Rojas effektivt med et chokerende opslag på Instagram.

Efter 13. etape i årets Giro d'Italia stillede spanieren nemlig op til et billede inde i holdbussen.

Og det er et vildt syn - to enorme lårbasser, der er ved at sprænges, mens blodårene tydeligt slanger sig langs stængerne.

Foto: Instagram: José Joaquin Rojas Vis mere Foto: Instagram: José Joaquin Rojas

Den 33-årige rytter har dermed meldt sig ind i klubben af cykelryttere, der deler forfærdende billeder af deres ben.

Som eksempelvis polske Hans-Grohe Pawel Poljanski, der i 2017's Tour de France fik folk til at spærre øjnene op med følgende billede:

Foto: Instagram: Pawel Poljanski Vis mere Foto: Instagram: Pawel Poljanski

Eller Lotto Soudal-rytteren Tomasz Marczynski, der under sidste års Vuelta viste disse lægbasser frem:

Foto: Instagram: Tomasz Marczynski Vis mere Foto: Instagram: Tomasz Marczynski

Årets Giro d'Italia slutter på søndag. Movistars Richard Carapaz er i den lyserøde førertrøje og har et minut og 54 sekunder ned til Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) på andenpladsen.