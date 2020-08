Der bør tænkes i alle former for løsninger for at få afviklet årets VM i landevejscykling, mener DCU.

Efter at Schweiz grundet coronapandemien onsdag trak sig som arrangør af VM i landevejscykling, der står til at starte 20. september, er årets verdensmesterskab i overhængende fare for aflysning.

Der skal findes en ny vært på rekordtid, og Den Internationale Cykelunion (UCI) er i gang med at lede. Men der er krav.

Det skal være i Europa, det skal være i perioden 20. til 27. september, og det skal være en bjergrig rute tilsvarende den, der var planlagt omkring Aigle-Martigny i Schweiz. Det slog UCI fast.

Men spørger man Morten Bennekou, elitechef i Danmarks Cykle Union (DCU), er det vigtigere at få kørt VM, end at det bliver på en tilsvarende rute.

- Selvfølgelig har de ryttere, der passer til den rute, sat sig op til det, og de vil selvfølgelig gerne have en tilsvarende rute, siger Bennekou.

- Men lad os sige, det stod og faldt med, om det kunne afholdes eller ej, og at det blev en mere flad rute eller en klassikerinspireret som sidste år, så vil vi også gerne gå med den.

- Jeg vil først og fremmest gå efter at få det fuldført på en eller anden måde, slår han fast.

Den udmelding er den tidligere cykelrytter og nuværende Eurosport-kommentator Thomas Bay ikke helt enig i.

Han vil også nødigt se VM blive aflyst, men rent sportsligt mener han, det er svært at forsvare at gå væk fra en meget kuperet rute.

Hvis det skal give mening, så er præmissen, at det skal være en tilsvarende hård rute. For det er de ryttere, der har haft VM som mål, man skal prøve at tilgodese, siger han.

- Man skal ikke køre rundt i Apeldoorn i Holland på en flad sidevindsrute, når nu der er nogen, som har forberedt sig i et helt år til et VM, der ligger til bjergryttere.

Begge er dog enige om, at man grundet omstændighederne i verden godt kan afvige fra det politisk korrekte VM, hvor ryttere fra alle nationer kan komme til start.

- Man kunne beslutte, at man i år kører et verdensmesterskab kun for World Tour-ryttere og måske prokontinentalryttere, hvis vi snakker herreelite, fordi det er ryttere, som i forvejen kører rundt sammen lige nu.

- Og alt andet lige er det jo også der, man skal finde vinderen. Så rent sportsligt kunne det være en rimelig løsning. Under de forudsætninger, vi har lige for tiden, skal jeg skynde mig at understrege, siger Morten Bennekou, der bakkes op af Thomas Bay.

- Det må være den pris, det har, hvis vi skal tage det alvorligt. Vi skal heller ikke sætte resten af sæsonen på spil for at afholde et politisk korrekt VM, hvor alle er startberettiget. Der kan man godt file lidt i år, mener han.

Det eneste, der er sikkert lige nu, er, at Schweiz ikke bliver VM-vært, og at UCI har indledt jagten på en lappeløsning.

