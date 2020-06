Når Danmarks Cykle Union mødes søndag, har formand Henrik Jess Jensen et forklaringsarbejde foran sig.

Nepotisme og magtmisbrug - det er to af anklagerne mod formanden for Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, fremsat af bestyrelsesmedlem Bo Belhage.

Søndag skal formanden stå skoleret ved forbundets årsmøde, hvor der desuden er valg til to bestyrelsesposter - heriblandt posten som næstformand.

- Drømmescenariet for mig er, at vi under mødet kan få en diskussion om, hvad der er hændt, og om de værdier er i overensstemmelse med det, som vi gerne vil have, DCU skal stå for.

- Det bedste for DCU ville være et fuldstændigt nyvalg af bestyrelsen, siger Bo Belhage.

Toppen af dansk cykelsport har siden maj været i alvorligt uvejr, og især bestyrelsen i DCU har været splittet på en række punkter.

26. maj fortalte Jesper Worre, at han var blevet fyret som løbsdirektør for Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt. Først den 15. juni bekræftede DCU's direktør, Martin Elleberg Petersen, at Worre ikke kommer til at arrangere løbet fremover.

Den 10. juni erfarede Ekstra Bladet, at Henrik Jess Jensen i sin rolle som formand på truende vis havde forlangt sin egen datter udtaget til landsholdet af daværende landsholdstræner Catherine Marsal.

Formanden nægtede, at han kom til Marsal som formand for DCU. Ifølge ham selv kom han til træneren i rollen som far til sin datter.

Ud over at være formand for DCU, arbejder Henrik Jess Jensen som afdelingsleder i afdelingen for infrastruktur og veje i Aalborg Kommune.

Derfor anser Bo Belhage det også som problematisk, at Henrik Jess Jensen var med inde over diskussionen af, hvilken by der skulle tildeles løbet Gran Fondo 2024 - også kaldet VM for amatører.

Det samlede overskud for løbet i 2015 var 1,2 millioner kroner, og Aalborg Kommune vandt udbuddet og afholdelsen i 2024.

Årsmødet starter klokken 9 og foregår på Hotel Opus i Horsens.

/ritzau/