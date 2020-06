Jesper Worre kan stik mod tidligere udsagn godt få sin aftale forlænget som løbsdirektør, siger DCU-formand.

Selv siger Jesper Worre, at han blev fyret. Danmarks Cykle Unions (DCU) administrerende direktør, Martin Elleberg Petersen, fortalte også, at Worre ikke ville blive forlænget ud over sin nuværende konsulentaftale, hvor Worre agerer løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt.

Men nu har vinden tilsyneladende skiftet retning for DCU.

- Aftalen står stadig åben, så vi forhandler fortsat, siger formand Henrik Jess Jensen.

Det er dog i strid med en e-mail, som Henrik Jess Jensen sendte til Jesper Worres advokat, Erik Wendelboe Christiansen, den 30. marts 2020.

- Derfor ønsker DCU ikke at indgå en ny konsulentaftale om afviklingen af PostNord Danmark Rundt fra 2021, står der i e-mailen.

Desuden fremgik det af referatet fra DCU's bestyrelsesmøde 2. juni, at Martin Elleberg Petersen "indledte med et kort oprids af situationen og baggrunden for beslutning om ikke at forlænge den nuværende konsulentaftale omkring PostNord Danmark Rundt".

Jesper Worre oplyste 26. maj til Ekstra Bladet, at han var blevet fyret som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, som er Danmarks største landevejscykelløb.

Først tre uger senere bekræftede Martin Elleberg Petersen, at Worre ikke ville få forlænget sin konsulentaftale med DCU.

Det udløste en længere sag, hvor bestyrelsesmedlem Bo Belhage anklagede formand Henrik Jess Jensen for have handlet egenrådigt og på egen hånd skillet sig af med Jesper Worre uden at have rådført sig med bestyrelsen.

I kølvandet på den sag fulgte en række sager, hvor Bo Belhage anklagede Henrik Jess Jensen for nepotisme og magtmisbrug.

Søndag var der årsmøde i DCU, hvor foreningens øverste myndighed, repræsentantskabet, valgte to nye medlemmer til bestyrelsen - heriblandt en ny næstformand.

Lars Kaspersen mistede dermed næstformandsskabet, der gik til Palle Larsen, som støtter op om Henrik Jess Jensen som formand.

Det efterlod samtidig en ledig plads i bestyrelsen, og tidligere suppleant Hanne Blume blev valgt ind som menig medlem sammen med Jens Panum Have, der opnåede genvalg.

/ritzau/