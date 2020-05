Det kom som en stor overraskelse, da årets udgave af PostNord Danmark Rundt blev aflyst. Det skete dagen efter udmeldingen om, at Danmarks største cykelløb var rykket til september.

Kommentator og tidligere cykelrytter Thomas Bay er en af de, der har langet ud efter Danmarks Cykle Union (DCU) efter aflysningen, der kom som en bombe og blev ledsaget af, at den mangeårige løbsdirektør Jesper Worre stopper som boss for løbet.

Direktør i DCU Martin Elleberg Petersen har indvilliget i at stå på mål for den kontroversielle beslutning og forklare, hvorfor løbet var umuligt at gennemføre.

Til gengæld vil han ikke sige noget om skilsmissen mellem PostNord Danmark Rundt og Jesper Worre, da det er »en intern personalesag«.

Vi vil ikke være en smittekæde rundt i Danmark Morten Elleberg Petersen, direktør for DCU

For nogle uger siden fortalte du, at DCU var 'hårdt ramt økonomisk og ikke vidste, hvordan man skulle komme igennem det'. Hvor slemt står det egentlig til?

»Det jeg sagde var, at worst case var et underskud på tre millioner kroner, og at konkurs var den yderste konsekvens. Der er vi ikke. Vi skal nok redde os igennem, og ting udvikler sig sådan, at vi kan starte forsigtigt op i juni, juli eller august, hvis vi er heldige. Vi forventer faktisk at køre en forkortet, men rigtig sæson i september eller oktober.

Kommer vi i gang med det, får vi noget økonomi i kassen og en masse cykelglæde. Det er et hjul, der skal i gang. Det har stået meget stille, men jeg fornemmer, at vi er på rette vej.

Sidst var jeg pessimistisk i mine udtalelser, men jeg er meget mere optimistisk i dag, også fordi jeg kan mærke en vilje og opbakning hos både Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.«

Martin Elleberg Petersen er direktør i Danmarks Cykle Union (DCU). Foto: Danmarks Cykle Union Vis mere Martin Elleberg Petersen er direktør i Danmarks Cykle Union (DCU). Foto: Danmarks Cykle Union

Hvorfor valgte I at aflyse PostNord Danmark Rundt så tidligt?

»Vi ville ikke forsøge at bryde eller gå til grænsen med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det skal ikke være os, man kaster rådne bananer efter.

Man kan selvfølgelig diskutere, om vi skulle have ventet en måned med at aflyse det, fordi vi ikke kender tallene for forsamlingsloft og så videre endnu. Men vi er nødt til at tage den danske sundhed seriøst hos ryttere, publikum og ledere. Vi skal ikke være en smittekilde rundt i Danmark.

Beslutningen traf vi med hovedsponsoren PostNord. Jo tættere vi kommer på datoen, jo sværere er det at få organisationen til at hænge sammen. Samtidig kom løbet (1.-5. september) til at ligge samtidig med Tour de France. Det blev mindre attraktivt, når man skal køre samtidig.

Den samlede pakke i forhold til sundhed, synlighed og de reelle muligheder for at afvikle løb var for vanskelige at forene. Det sidste er, at vi ikke har nogen indikationer på, at alle grænser i Europa er åbne på det tidspunkt, og at 16 af de 20 hold, der er med, er fra udlandet.«

Aflysningen rammer dansk cykelsport rigtig hårdt, og hold har forklaret, at aflysningen truer deres eksistens. Forstår du, at nogen føler, I ikke har kæmpet nok?

»Jeg forstår godt, at der er nogle, der er frustreret. Men jeg ser og hører mange, som synes, at det er den rigtige beslutning at aflyse. Når det er sagt, så er det jo nærmest katastrofalt for de tre danske hold, der skulle have været med (Riwal Readynez Cycling, Team ColoQuick og BHS-PL Beton Bornholm), fordi det er deres største udstillingsvindue.

Jeg kan godt forstå, at de spørger, hvorfor man ikke ventede med at aflyse. Vi har holdt et møde med holdene så sent som i torsdags, hvor vi forklarede dem situationen. Jeg tror, de forstod alle aspekterne i det. Men det gør ikke situationen lettere.«

(ARKIV) Feltet i cykelløbet PostNord Danmark Rundt ses her ved Tange Sø, onsdag 21. august 2019. Usikkerhed om sundhedssituationen og myndighedernes krav har fået cykelunionen til at aflyse Danmark Rundt. Det skriver Ritzau, onsdag den 20. maj 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Feltet i cykelløbet PostNord Danmark Rundt ses her ved Tange Sø, onsdag 21. august 2019. Usikkerhed om sundhedssituationen og myndighedernes krav har fået cykelunionen til at aflyse Danmark Rundt. Det skriver Ritzau, onsdag den 20. maj 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Så du føler, at I har kæmpet nok?

»Ja. Vi kunne ikke komme videre. Jeg har svært ved at se, hvad vi kunne have gjort anderledes.«

Superligaen er genstartet på en alternativ måde, uden tilskuere. Kunne I ikke have gjort noget lignende og været gået med en plan B eller C?

»Vi har både overvejet at gennemføre løbet uden tilskuere, at flytte startområder, at køre etaperne tidligere på dagen, så det ikke kolliderer med Tour de France-transmissionen. Vi har haft både en plan A, B og C.

Men vi synes ikke, at det har været attraktivt. PostNord Danmark Rundt er en folkefest, som bliver fulgt rundt i hele landet af en kvart million tilskuere. Fodbolden er i gang, respekt for det. Men det er bare noget helt andet, når man spiller på et aflukket stadion uden tilskuere, og man kan sende det på live-tv. Det er svært at sammenligne.«

Paris-Nice blev jo kørt uden tilskuere...

»Den model var ikke interessant for os og sponsorerne. I Paris-Nice kørte man ikke alle etaperne, og flere hold stoppede midtvejs, fordi de ikke syntes, det var et godt cykelløb. Vi vil ikke ende i en lignende situation. Det ville nok ende som en dårlig oplevelse for de fleste.

Vi har ikke aflyst det her, fordi vi synes, 'at det ikke rigtig går'. Det er en meget grundig analyse og beslutningsrække, der ligger bag, men vi har været nødt til at træffe den, også selv om vi ved, at vi kommer til at tabe, og de danske hold også vil tabe rigtig meget på det både sportsligt og økonomisk.«