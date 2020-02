Direktør i DCU Martin Elleberg Petersen drømmer om OL-guld efter baneholdets suveræne VM-triumf.

Tre verdensrekorder og en suveræn VM-triumf har unægteligt sendt det danske 4000-meterhold helt op i toppen af favoritfeltet til sommerens OL i Tokyo.

Og med meritterne ved denne uges VM i banecykling in mente er det svært at lade være med at drømme, erkender Martin Elleberg Pedersen, der er direktør i Danmarks Cykle Union (DCU).

- Hvis man er verdensmester og har sat en stor verdensrekord, er det svært at hoppe ud af en favoritrolle. Forventningen til OL må være en medalje, og den må gerne være af guld.

- Det kan man sagtens stå og sige her. Men vi ved godt, der kan ske meget det næste halve år. Landene kommer med nye cykler og det ene og det andet, og så kan der ske alt muligt, siger han.

Torsdag aften slog det danske mandskab bestående af Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg Madsen, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen verdensrekord for tredje gang under VM i tiden 3 minutter og 44,672 sekunder.

Tiden sikrede en suveræn finalesejr over New Zealand.

Den danske opvisning ved VM er resultatet af 15 års hårdt arbejde med 4000-meterholdet, påpeger DCU-direktøren.

- Det har bare udviklet sig hele vejen igennem. Det er en fantastisk historie.

- I roning har de en guldfirer, der ikke eksisterer mere, fordi disciplinen er udgået af OL. Det her er nærmest en ny guldfirer, for de kører med om medaljer hver eneste gang, siger Martin Elleberg Pedersen.

Danmark vandt sit første verdensmesterskab i holdforfølgelsesløb i 2009. Torsdagens triumf var den første i disciplinen siden dengang.

I mellemtiden er det blevet til tre gange bronze og to gange sølv. I alt har det danske 4000-meterhold taget medaljer med hjem fra ti verdensmesterskaber, når man fraregner medaljer fra amatørkonkurrencerne i 1962 og 1963.

/ritzau/