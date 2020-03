De to danske guldmedaljer ved bane-VM overstråler præstationen fra 2009, mener DCU's direktør.

For første gang siden 2010 tager det danske landshold i banecykling fra VM med guld i bagagen.

Både 4000-meterholdet og parløbsduoen Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv triumferede i den forgangne uge i Velodrom i Berlin og gjorde det på overlegen vis.

Derfor overgår præstationen ved årets VM indsatsen fra 2009, hvor Danmark i alt vandt tre medaljer - to af dem af guld.

Det mener direktøren for Danmarks Cykle Union (DCU), Martin Elleberg Petersen.

- Der er to discipliner, hvor vi bare bestemmer. Det er helt fantastisk, at vi tager det med fra et VM, siger han.

- 2009 var året efter OL. Det her er fem måneder før OL. Niveauet ved det her VM er - uden at forklejne indsatsen i 2009 - bare det højeste niveau. I de sidste konkurrencer før OL skal alle være toptunet.

- Uden at jeg kan huske alle verdensmesterskaber i danmarkshistorien, vil jeg sige, at det er det bedste nogensinde, lyder det fra direktøren.

Mens danskerne leverede en flot præstation i herrernes parløb og holdforfølgelse, tog de danske landsholdskvinder hjem fra VM uden medaljer.

De sidste to år har Amalie Dideriksen vundet mindst en VM-medalje, men i år blev det kun til en sjetteplads i omnium og en femteplads i parløb med Julie Leth.

Omnium var heller ingen succes for Lasse Norman Hansen, som sluttede på ottendepladsen lørdag. Efterfølgende fortalte han, at tankerne havde været på søndagens parløb.

Endelig blev Trine Schmidt nummer otte i pointløb. Det eneste løb med dansk deltagelse, der ikke er en olympisk disciplin.

- I de fire andre discipliner (end de to guldtriumfer, red.) blev vi aldrig dårligere end nummer otte. Det er udmærket. Vi var med hele vejen igennem, men vi vil altid gøre det bedre.

- Vi er super tilfredse med VM og de to helt fantastiske guldmedaljer. Men vi er ikke tilfredse, før vi vinder dem alle sammen, selv om jeg ved, det er urealistisk, siger Martin Elleberg Petersen.

