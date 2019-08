Midt under årets Giro d'Italia fik Davide Cimolai en besked, han nok aldrig glemmer.

»Det, der skete med mig er noget, jeg ikke ønsker for min værste fjende.«

Sådan siger Davide Cimolai til det italienske medie Tuttobiciweb. For på cykelløbets anden hviledag meddelte hans kone, at hun ville skilles. Efter blot et halvt års ægteskab.

»Jeg blev gift i oktober, fordi jeg virkelig havde troen på det. Dagen før Giroen fortæller min ekskone, at hun havde brug for at være alene. Hun havde brug for tid og plads til at få styr på, hvilke følelser hun havde for mig,« siger Davide Cimolai og fortsætter:

»Du kan forestille dig, hvordan det så var at skulle køre et krævende løb som Giroen. Jeg var slået helt ud,« siger Davide Cimolai, der havde været sammen med - nu - ekskæresten i seks år.

Han tog afsted til cykelløbet, men undervejs fik han så en besked, der rystede ham dybt. For konen meddelte ikke blot, at hun ville skilles. Hun fortalte også, at grunden var, at hun var faldet for sin chef.

»Det var den værste dag i mit liv. Jeg kunne ikke give mig selv en forklaring på krisen. Vores forhold har altid været baseret på tillid, men denne gang var en tredje involveret. Da hun grådkvalt fortalte mig det, havde jeg bare lyst til at tage hjem. Det vigtigste for mig var at redde mit ægteskab. Det var så hårdt et slag,« siger Davide Cimolai.

Han blev dog, og han sluttede som nummer 130 i Giro d'Italia, men det var hård kost, erkender han.

Timerne på cyklen gik egentlig fint, men han havde svært ved at sove.

Han fik kun tre timer hver nat, og i ugerne efter Giro d'Italia havde han svært ved at få trænet.

Inden da havde han forsøgt at få ekskonen til at genoverveje sin beslutning, men deres veje skiltes. I dag har han fået det på afstand, selvom det uden tvivl var hårdt.

»Jeg fik samlet puslespillet og blev klar i hovedet igen. Jeg forstod, hvilket dårligt menneske jeg havde giftet mig med. Der blev søgt om skilsmisse, og nu er jeg meget roligere. Jeg fortryder intet, for jeg gav hende alt, jeg kunne på alle måder,« siger Davide Cimolai.