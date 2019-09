Da Egan Bernal vandt årets Tour de France gik mange følelser igennem Dave Brailsford.

Men det var ikke kun sejren, der gjorde det. Lige inden årets løb havde Brailsford fået en hård besked af sin læge.

Det fortæller han til The Times. Han var blevet ramt af prostatakræft. Og sejren ved årets store løb fik ham derfor til at tænke, om han mon nogensinde ville opleve det igen.

For tre uger siden blev han opereret, men symptomerne startede allerede tilbage i februar. Dave Brailsford havde været til lægen for at få taget en blodprøve, fordi han var træt hele tiden.

Dave Brailsford i midten og INEOS-rytterne Geraint Thomas (tv.) og Egan Bernal (th.) Foto: REGIS DUVIGNAU Vis mere Dave Brailsford i midten og INEOS-rytterne Geraint Thomas (tv.) og Egan Bernal (th.) Foto: REGIS DUVIGNAU

»Det var som om, nogle havde taget mine batterier ud. En dag vågnede jeg efter at have sovet ved mit skrivebord, jeg var vitterligt bare gået helt kold,« fortæller Team INEOS-manageren, der slog det hen som udmattelse, fordi han arbejdede hårdt.

Men resultatet af blodprøven viste noget andet. Et forhøjet niveau af PSA (prostate-specific antigen, red.). I første omgang tænkte Dave Brailsford, at han havde for travlt til lige at tage sig af det.

Han blev scannet, men Tour de France var det eneste, der kørte rundt i hans hoved. Han skulle planlægge. Der var meget at lave, men hans tanker om arbejde blev først for alvor afbrudt, da han fik resultatet fra lægen.

Dave Brailsford var blevet ramt af kræft. Der var fundet en tumor, og han skulle have taget en biopsi mandagen inden Touren startede.

Dave Brailsford under årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Dave Brailsford under årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»De sagde, jeg ville få svar indenfor ti dage. Da lægen ringede den aften og sagde 'kom hen til mig i morgen', vidste jeg, at det ikke var et godt opkald,« fortæller 55-årige Dave Brailsford.

Fra han kom tilbage fra Frankrig gik der lidt tid, før han kom på operationsbordet. Her lå han i fem timer efterfulgt af fem dage på hospitalet.

Nu venter Dave Brailsford blot på at få den endelige melding efter operationen i forhold til, om lægerne har fået fjernet alle kræftceller.

Han kan ikke flyve endnu, fordi der stadig er en for høj risiko for blodpropper, men ellers er han tilbage på arbejde for Team INEOS.