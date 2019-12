Den 5. august i år skete det utænkelige, da den 22-årige belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht omkom efter et styrt.

Faldet var så voldsomt, at det kostede Lotto Soudal-rytteren livet efter den 3. etape ved Polen Rundt, hvor uheldet fandt sted.

Nu fortæller danske Rasmus Byriel Iversen, der kendte Bjorg Lambrecht og var holdkammerat med ham, om hændelsen. Det gør han i podcastmediet Forhjulslirs julekalender.

»Det fylder selvfølgelig super meget. Det var et kæmpe chok, at det bare skete ud af det blå,« siger Rasmus Byriel Iversen.

Enzo Wouters fra Lotto Soudal kan ikke holde tårerne tilbage efter holdkammeratens dødsfald. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Enzo Wouters fra Lotto Soudal kan ikke holde tårerne tilbage efter holdkammeratens dødsfald. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Lambrecht mistede kontrollen med sin cykel på en glat vej, derfor ramte den ind i nogle betonrør i vejkanten. Han blev transporteret til et hospital i byen Rybnik, hvor lægerne ikke kunne redde hans liv, og han døde på operationsbordet.

En leverskade forårsagede en indre blødning som gjorde, at den purunge belgier døde af et hjertestop.

Men 22-årige Rasmus Byriel Iversen fortæller, at han på ingen måde er glemt hos Lotto Soudal.

»Vi prøver at bruge det som motivation og prøver for at opfylde de drømme, han havde, for ham. Vi forsøger at mindes ham, nu hvor vi kan,« siger Rasmus Byriel Iversen, der har sin helt egen, særlige gestus, til sin nu afdøde holdkammerat.

Rasmus Byriel Iversen på podiet. Foto: Privatfoto, Facebook (Rasmus Byriel Iversen) Vis mere Rasmus Byriel Iversen på podiet. Foto: Privatfoto, Facebook (Rasmus Byriel Iversen)

»Vi har nogle klistermærker på biler og busser, og jeg kører altid rundt med et armbånd, hvor hans navn står på for lige at give det sidste,« afslører han i podcast-julekalenderen.

Bjorg Lambrecht blev mindet på 4. etape af Polen Rundt, og hans tidligere holdkammerater fra Lotto Soudal fik foræret sejren på etapen, hvilket arrangørerne havde besluttet. Stadig den dag i dag fylder han på holdet.

»Ja, vi snakker engang imellem om ham, det gør man da. Men vi prøver også at se fremad. Så i stedet for at være triste over det, forsøger vi at bruge det som motivation til at gøre os selv bedre,« erkender Rasmus Byriel Iversen.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.