»Det er for vildt. Jeg blev helt emotionel, da jeg hørte det.«

Sådan sagde EF Education First-rytteren Matti Breschel kort efter afslutningen på Flandern Rundt, som blev vundet af Alberto Bettiol.

Italieneren havde aldrig før vundet et World Tour-løb, og hans sejr ved søndagens monument kom også bag på de fleste.

»Det bliver ikke meget større end det her. Og Bettiol, den lille lort altså,« grinte Breschel efter løbet, der tydeligvis var rørt.

I udgangspunktet kom EF Education First til løbet i rollen som underhund, men et smukt koordineret løb og en stærk angrebsiver gjorde, at holdet kunne placere end af deres mænd på podiets øverste skammel.

»Vi prøvede at køre offensivt,« siger Breschel.

»Bettiol fulgte mit hjul noget af stykket. For os handlede det om at åbne ballet. Personligt kørte med det, jeg nu havde.«

»Jeg var også godt kørende, selvom jeg manglede noget på distancen, fordi jeg ikke har kørt så mange cykelløb på det seneste. Men det vidste jeg godt. Jeg hjalp Bettiol så meget, jeg nu kunne. Det var min hovedopgave.«

Alberto Bettiol blev den overraskende vinder af Flandern Rundt søndag. Foto: YORICK JANSENS

Bettiols sejr ved Flandern Rundt kommer nu ikke bag på Matti Breschel.

»Hvis man kigger på hans udviklking de seneste par uger og fulgt ham siden Tirreno-Adriatico, kunne man ikke helt afskrive ham. Han har kørt rigtig godt,« sagde danskeren.

En anden dansker, der gjorde sig bemærket i løbet, var Quick-Steps Kasper Asgreen.

Han blev professionel for blot 13 måneder siden og kørte Flandern Rundt for første gang. Men danskeren leverede en uimponeret, imponerende indsats og endte løbet som nummer to efter Bettiol.

Den præstation kom også bag på de fleste.

»Det er for vildt. Han bliver ved med at imponere,« konstaterer Matti Breschel.

»Jeg tror, at folk er så småt ved at finde ud af, hvor stærk han egentlig er. Det er jo helt vildt. Super imponerende og meget dejligt at se,« siger Matti Breschel.