Efter to verdensrekorder på samme dag er Danmark favorit til VM-guldet, mener Frederik Rodenberg Madsen.

Danmarks succesfulde banekvartet tager favoritværdigheden på sig før finalen i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved VM i banecykling.

Efter at have slået verdensrekorden to gange i onsdagens kvalifikation og første runde skal danskerne torsdag aften i guldduel mod New Zealand.

- Vi er indehavere af verdensrekorden. Så vi er favoritter, hvis man bare ser på det udefra. Vi går også ind med troen på, at vi kan tage regnbuestriberne, siger banerytteren Frederik Rodenberg Madsen.

New Zealand var i sit heat en anelse langsommere end den nyeste danske verdensrekord på 3 minutter og 46,203 sekunder, som blev sat i duellen mod Italien.

Men før VM havde New Zealands tid på 3 minutter og 47,501 sekunder været nok til at slå Australiens daværende rekord klart.

- Vi har slået dem i kvalifikationen og første runde. På den måde ser det godt ud, men de kørte også under den tidligere verdensrekord. Hvis vi ikke rammer vores optimale løb, kan vi godt skyde en hvid pil efter regnbuetrøjerne, siger Rodenberg.

Det er ikke sikkert, at man har set det bedste fra newzealænderne endnu, pointerer landstræner Casper Jørgensen.

- De er gode. De kan skifte ud og tage en chance. Det gjorde Italien, og det gjorde dem stærkere. Det kan New Zealand måske også gøre.

- Vi skal fokusere på vores eget løb. Hvis vi rammer vores optimale løb, tror jeg, at vi vinder, siger landstræneren.

Tempospecialisten Julius Johansen stemmer i.

- Vi skal se på, hvad vi gjorde rigtigt, og hvad vi kan gøre bedre. Hvis vi formår at køre et lige så godt løb, er jeg sikker på, at vi også kan slå New Zealand, siger han.

Danmark er med finalepladsen sikker på som minimum at få sølv. Dermed ligger det fast, at danskerne får et bedre resultat end ved sidste års VM, hvor danskerne tog bronze med hjem.

Torsdagens finale mellem Danmark og New Zealand begynder efter planen omkring klokken 19.30. VM afholdes i Velodrom i Berlin.

/ritzau/