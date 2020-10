Det er oktober. Det er tid til forårsklassikerne.

Det lyder helt forkert, men det er scenariet i dette efterår, hvor de sædvanlige forårsklassikere er rykket til efteråret på grund af coronavirussen.

Og det er måske ikke helt så dumt alligevel. For flere af danskerne går ind i oktober med stjerneben.

Det vidner de seneste dages resultater om, hvor både Mads Pedersen og Søren Kragh vandt en etape i BinckBank Tour, mens Kasper Asgreen suverænt nappede sejren i DM i enkeltstart.

»Det er helt korrekt, at danskerne er blandt favoritterne. Og det er uden at have danskerbrillerne på,« siger Thomas Bay, der er ekspertkommentator hos Discovery, til B.T.

I oktober venter Gent-Wevelgem og Flandern Rundt. Paris-Roubaix skulle oprindeligt have fuldendt hattricket af brostensklassikere, men det er blevet aflyst på grund af coronavirussen. Alle tre er som regel barske løb på mere end 250 kilometer fyldt med brostensbelagte pavéer og gode muligheder for dårligt vejr. Derfor er de tre danskere også blandt forhåndsfavoritterne, hvis man skæver til bookmakerne. Såvel danske som internationale.

»Det er et udtryk for, at de her drenge ikke er underdogs mere. De får ikke noget foræret mere. De kan ikke regne med at få noget forspring foræret eller flyve lidt under radaren. Tingene har ændret sig, fordi de er så fandens gode, de her drenge. Det ved hele cykelverdenen godt nu. De har topresultater i sig, selv i de store løb,« siger Bay.

Både Mads Pedersen og Kasper Asgreen har allerede været på podiet i Flandern Rundt. Først tog Pedersen fusen på eliten i 2018, da han blev nummer to som debutant. Året efter gjorde Asgreen det samme. Søren Kragh har vundet Paris-Tours for år tilbage og er den dansker med flest sejre i 2020. Senest blev det til to etapesejre i Tour de France og en enkelt i BinckBank Tour.

Det er derfor svært at spå om, hvem af de tre danskere der har de største muligheder:

»Det kommer an på vejr og vind. Jeg vil jo egentlig sige, at det ene bud er lige så godt som det andet. Og det er ikke blot for at være søde ved dem. Alle tre er kommet stærkt ud af Touren, og de er helt fantastiske cykelryttere. De kører også på hold, som kan de her løb. Det handler om dagsform og held og uheld i de her brostensklassikere. Dét kommer til at afgøre, hvem af dem der har de bedste chancer. For samme penge kører de jo alle tre finale. Det, at køre finale i de løb, er et kvalitetsstempel uden lige.«

Med tre danske favoritter kan det være fristende at tro, at de måske kan hjælpe hinanden undervejs i løbene, hvis det bliver muligt. Men det tror Thomas Bay ikke på:

»Helt ærligt, så nej. De er meget vinderorienterede alle tre. De går all in på at vinde. Så de skelner ikke mellem, om det er Kasper Asgreens dannebrogstrøje, de skal køre ind eller ej. Der er de benhårde, og det skal de være. Det er deres hold, der betaler deres løn, og de skal til alle tider træffe de valg, der er bedst for dem selv.«

Men den potentielle danskerfest kan blive spoleret. Coronavirussen er blusset op igen, og det fik senest de hollandske arrangører til at aflyse flere etaper i BinckBank Tour samt klassikeren Amstel Gold Race. Senest blev Paris-Roubaix også aflyst, men vi skal ikke frygte for de andre:

»Flandern Rundt er en del af deres nationalforståelse i Belgien, ligesom Touren betyder meget for Frankrig. De klør på med cykelløb, selv om nabolandet har lukket ned. Men Paris-Roubaix er noget andet. De skulle køre finale på en lukket cykelbane, som man kan lukke helt af. Men Roubaix er et meget tætbefolket område, og for cykelfansene er det en kæmpe fest at få set rytterne så mange gange som muligt,« siger Bay.

Gent-Wevelgem køres d. 11. oktober, mens Flandern Rundt køres 18. oktober