Da Søren Kragh Andersen rejste sig op på cyklen og trådte det bedste, han ved, lignede det kortvarigt, at Milano-Sanremo ville få en dansk vinder.

Den 27-årige DSM-rytter placerede et giftigt slangehug af et kontrastød op ad den legendariske Poggio-stigning 6,5 kilometer fra mål, som kun superstjernen Tadej Pogacar kunne følge.

»Da momentet var der, kan jeg huske, at Pogacar kigger mod højre. Så tænker jeg, at jeg vil køre, når han kigger mod venstre, så han ikke kan springe direkte på mit hjul,« fortæller Søren Kragh Andersen til B.T. om det vilde angreb.

»Det hele foregår på instinkt. Man tænker ikke så meget. Man er ligesom et dyr.« Du kan se Søren Kragh Andersens vilde angreb i videoen i toppen af artiklen.

Søren Kragh Andersen (forrest) strækker favoritfeltet som en elastik. Foto: TIM DE WAELE

Efter en lang periode med skuffende resultater er 'Rullekraghen' igen begyndt at se flyvende ud, og lørdag måtte han mildest talt væbne sig med tålmodighed, inden han satte angrebet ind på cykelsportens største stjerner.

Han gav alt for at køre fra superstjerner som Wout van Aert, Marthieu van der Poel, Primoz Roglic og altså Tadej Pogacar.

»Det var tæt på, at jeg kørte fra ham. Jeg tror, det var det rigtige moment. Stigningen skulle måske have været lidt længere for at skabe mere adskillelse i gruppen,« siger Søren Kragh Andersen, som havde en plan.

»På vej op ad Poggio blev jeg ved med at sige til mig selv, at jeg måtte vente. Jeg måtte hive lidt i mig selv og vente og stole på, at jeg godt kunne følge med favoritterne og prøve senere.«

Fynboens angreb sendte Tadej Pogacar på sammenbruddets rand, inden den dobbelte Tour de France-vinder fik hægtet sig på danskerens hjul.

Egentlig var et mindre hul slået til de andre favoritter, men til syvende og sidst blev den dansk-slovenske duo indhentet – inden en anden slovener, Matej Mohoric, sled sig til sejren.

Det er andet år i træk, at Søren Kragh Andersen kører sig i top 10 ved det knap 300 kilometerlange cykelløb. Efter en niendeplads i 2021 blev det til en syvendeplads i lørdags.

»Det var et langt løb, men jeg havde gode ben hele dagen. Der var faktisk to episoder, hvor jeg nærmest begyndte at falde i søvn. Jeg havde så gode ben, at det ikke var så hårdt for mig til at starte med. Jeg mistede fokus lidt,« siger Søren Kragh Andersen om løbet, som han kørte på over 45 kilometer i timen – i gennemsnit.

»For mig var det et drømmescenarie at være med til at angribe på Poggio. Siden mit første Milano-Sanremo har jeg været meget fascineret af, at de store kanoner kan køre ind på Poggio (som kom efter mere end 280 km i årets udgave, red.) efter så mange timer og køre så hurtigt.

»At præge finalen på Poggio var en drøm, der gik i opfyldelse.«