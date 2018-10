Søren Kragh Andersen har netop taget en kæmpe skalp, da han med 10 kilometer tilbage af endagsløbet Paris-Tours stak af fra et udbrud, og vandt sit soloridt!

»Jeg troede ikke, det her var muligt. Jeg havde et par hårde uger efter Binck Bank Tour, men jeg var fokuseret i dag. Jeg er meget glad for sejren, sagde Søren Kragh Andersen efter løbet.

I ren enkeltstartspositur kørte danskeren de sidste 10 kilometer alene, hvor han blandt andet satte Niki Terpstra til vægs. Dermed kunne tage en løbssejr i det løb, han på forhånd havde sagt var årets sidste for sit vedkomne. Han bliver dermed den tredje danske rytter til at vinde Paris-Tours.

Løbssejren sætter også streg under en suværen sæson for den 24-årige Søren Kragh Andersen, der i årets Tour de France kørte en uge i den hvide ungdomstrøje. Han kan også se tilbage på en vundet etape i Schweiz Rundt.

»Det var et fedt løb. Næsten Parkour. Nogle sagde, at det var farligt, men vi skulle bare vænne os til det,« siger Søren Kragh Andersen, der var oprigtigt overrasket over sejren.

Denmark's Soren Kragh Andersen, wearing the best young's white jersey, celebrates on the podium after the eighth stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race between Dreux and Amiens, northern France, on July 14, 2018.

Taktikken var da også klar, da han først var kommet med i udbruddet. For så snart udbruddet slappede lidt af, så vidste Sunweb-rytteren, at han skulle ud at sidde mere isoleret foran. På den måde var der større chance for at vinde, da han i en massespurt ikke så sig selv som favoritten.

»Jeg kan næsten ikke forstå det, for det er de bedste af de bedste, jeg kørte mod. Det var min første klassiker-sejr. Det var først med 100 meter igen, at jeg kunne nyde det, for de sidste 10 kilometer var forfærdelige,« siger han.